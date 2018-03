Condividi | Red 11:23 Colpo del management Sogeaal, che starebbe per chiudere una rotta da sempre attesa dai viaggiatori algheresi. Da maggio, il volo con la capitale tedesca, due volte alla settimana, si aggiungerà alle cinquantadue destinazioni della Summer targata Riviera del corallo La novità easyJet: Alghero-Berlino



ALGHERO – Mancherebbe solo la conferma ufficiale, ma la cosa pare ormai in dirittura d'arrivo: da Alghero si potrà volare con un diretto per Berlino Tegel. La tratta, vero "colpo" del management Sogeaal, sarà assicurata da easyJet, da maggio, due volte alla settimana.



Ad Alghero, la compagnia low britannica cost gestisce già due collegamenti internazionali con Londra Luton (inaugurato il 28 novembre 2017)



La tratta per la capitale teutonica andrebbe così ad aggiungersi alle cinquantadue già annunciate all'interno della Summer algherese [LEGGI] . Salgono così a tre i voli dal Riviera del corallo verso la Germania, con il Berlino easyJet che va ad aggiungersi al Memmingen scattato domenica ed al Francoforte-Hann che è decollato ieri (lunedì).