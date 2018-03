Condividi | M.P. 21:11 Si è tenuta nella Casa delle Associzioni l’ultima assemblea pubblica organizzata dall’associazione Civiltà è Progresso per descrivere l’iter e le azioni intraprese fino ad ora contro i disservizi di Abbanoa che hanno creato disagi agli utenti Class action a Porto Torres: adesioni aperte



PORTO TORRES - Si è tenuta nella Casa delle Associzioni l’ultima assemblea pubblica organizzata dall’associazione Civiltà è Progresso per descrivere l’iter e le azioni intraprese fino ad ora contro i disservizi di Abbanoa che hanno creato disagi agli utenti. All’incontro partecipato da numerose persone, era presente l’avvocato Franco Dore, consulente legale di Adiconsum, che ha illustrato le modalità di adesione alla class action fornendo spiegazioni sulle procedure e sul significato dell’adesione massiccia.



I volontari dell'associazione Civiltà è Progresso saranno a disposizione degli utenti per la raccolta delle adesioni nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12 e ancora lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e venerdì dalle 16.30 alle 18. In corso ci ancora due vertenze da portare avanti relative alla non potabilità dell'acqua in Sardegna e i conguagli regolatori.