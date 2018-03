Condividi | M.P. 19:20 La promozione è valida sulla maggior parte delle partenze (salvo disponibilità dei posti riservati all’iniziativa). La Sardegna è collegata a Genova con Olbia, Porto Torres e Arbatax, a Civitavecchia con Cagliari, Olbia e Arbatax, Livorno e Piombino con Olbia, Napoli e Palermo con Cagliari. In tutto oltre 4.000 partenze offerte quest’anno per l’isola (fino a 24 in un solo giorno) Moby e Tirrenia: sconti per bambini



PORTO TORRES - Moby e Tirrenia lancia un’offerta dedicata alle famiglie che viaggeranno verso Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba. Sulle prenotazioni effettuate da oggi fino al prossimo 25 aprile, per partenze entro il 30 novembre, verrà infatti applicato uno sconto del 100%, al netto di tasse e competenze, ai bambini sotto i 12 anni accompagnati da almeno un adulto pagante.



La promozione è valida sulla maggior parte delle partenze (salvo disponibilità dei posti riservati all’iniziativa). La Sardegna è collegata a Genova con Olbia, Porto Torres e Arbatax, a Civitavecchia con Cagliari, Olbia e Arbatax, Livorno e Piombino con Olbia, Napoli e Palermo con Cagliari. In tutto oltre 4.000 partenze offerte quest’anno per l’isola (fino a 24 in un solo giorno).



Poi c’è la Corsica, grazie alle linee Livorno-Bastia, Genova-Bastia e Nizza-Bastia con Moby, e le tratte garantite per la Sicilia da Tirrenia (Napoli-Palermo e Cagliari-Palermo), oltre ai quotidiani collegamenti per l’Elba. Commenti PORTO TORRES - Moby e Tirrenia lancia un’offerta dedicata alle famiglie che viaggeranno verso Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba. Sulle prenotazioni effettuate da oggi fino al prossimo 25 aprile, per partenze entro il 30 novembre, verrà infatti applicato uno sconto del 100%, al netto di tasse e competenze, ai bambini sotto i 12 anni accompagnati da almeno un adulto pagante.La promozione è valida sulla maggior parte delle partenze (salvo disponibilità dei posti riservati all’iniziativa). La Sardegna è collegata a Genova con Olbia, Porto Torres e Arbatax, a Civitavecchia con Cagliari, Olbia e Arbatax, Livorno e Piombino con Olbia, Napoli e Palermo con Cagliari. In tutto oltre 4.000 partenze offerte quest’anno per l’isola (fino a 24 in un solo giorno).Poi c’è la Corsica, grazie alle linee Livorno-Bastia, Genova-Bastia e Nizza-Bastia con Moby, e le tratte garantite per la Sicilia da Tirrenia (Napoli-Palermo e Cagliari-Palermo), oltre ai quotidiani collegamenti per l’Elba.