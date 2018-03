Condividi | S.O. 20:10 L’accordo per il reinserimento al lavoro di 13 dei 26 ex minatori è stato definito due settimane fa in un vertice fra la l’assessorato regionale all’Industria e le sigle sindacali Miniera Olmedo, occupazione a oltranza



OLMEDO - «Non torneranno in superficie fono a quando non avranno un contratto di lavoro in mano», dice Simone Testoni, segretario territoriale della Ugl chimici. Sarà un’occupazione a oltranza quella dei 13 lavoratori della miniera di bauxite di Olmedo che da una settimana presidiano il sito a 80 metri di profondità.



I lavoratori hanno deciso di rituffarsi sottoterra per ottenere l’annunciata ma ancora mai avvenuta ricollocazione in Igea, un’operazione per la quale la Regione ha messo a disposizione circa 900 mila euro. Si parla di un contratto di otto mesi, giusto il tempo necessario alla società in house di viale Trento di svuotare le gallerie allagate e mettere in sicurezza la miniera. L’accordo per il reinserimento al lavoro di 13 dei 26 ex minatori è stato definito due settimane fa in un vertice fra la l’assessorato regionale all’Industria e le sigle sindacali.



Ma la bozza dell'intesa è arrivata sui tavoli dei sindacati solo venerdì scorso, dopo che i lavoratori avevano ripreso la loro protesta in galleria. Le sigle hanno preso visione della bozza e ora aspettano di risedersi al tavolo con la Regione per ufficializzare l'accordo e consentire almeno a quei tredici minatori di avere un contratto.