Peralda (Sogeaal): benvenuta Vueling

«Viene riattivata una rotta rivolta ad intercettare i flussi turistici provenienti dalla Catalogna ma anche a soddisfare le esigenze di quei passeggeri della nostra isola che guardano a Barcellona per le loro vacanze o per i loro short-break» ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale di Sogeaal. «La soddisfazione è doppia, perché questo volo viene operato da un vettore importante, che accogliamo per la prima volta sul nostro aeroporto, e questo è davvero un ottimo segnale: benvenuta Vueling».

Così il Dg della società di gestione aeroportuale di Alghero saluta Vueling che ha operato domenica, per la prima volta in assoluto, il volo di collegamento tra Alghero e la capitale Catalana, dando così il via alla summer 2018 dalla Riviera del Corallo. Il volo sarà operato con due frequenze settimanali e metterà a disposizione dei passeggeri in partenza dalla città sarda più di 20.000 posti disponibili.

«Oggi per Vueling è stata una giornata importante» ha dichiarato Alexander D'Orsogna, Country Manager per l'Italia di Vueling. «L'inaugurazione di questo volo permetterà ai passeggeri in partenza da Alghero di raggiungere comodamente Barcellona. Inoltre, il volo verso questa città spagnola, consentirà agli algheresi di avere un ulteriore vantaggio: accedere a tutto il network di Vueling e raggiungere, grazie ai voli in connessione, più di 130 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa».