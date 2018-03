video Condividi | S.O. 10:00 Più di 160 i passeggeri nel volo inaugurale da Barcellona. Vueling opera per la prima volta il collegamento tra Alghero e la Capitale Catalana, che rimarrà attivo per tutta la stagione. Le immagini in aeroporto Vueling, rivola l´Alghero-El Prat

Sonar e JazzAlguer in mostra



ALGHERO - Non poteva che essere una festa. Ritorna l'atteso collegamento aereo tra la città di Alghero e Barcellona (El Prat) e ad accogliere i primi 160 passeggeri sbarcati con la Vueling, Sogeaal, Amministrazione, Fondazione Alghero, col contributo dell'associazione Primigenia e Coldiretti salutano il collegamento con una mostra che unisce i migliori scatti di due tra i più prestigiosi festival musicali di Catalogna e Sardegna: Sonar (Antonello Franzil) e JazzAlguer (Emilio Canu).



"Voliamo con l'Arte" il progetto fotografico composto da circa cinquanta scatti, sarà visitabile presso l'aerostazione di Alghero per tutto il mese di aprile. Mostra che s'inserisce nel più ampio progetto che l'Amministrazione e la Fondazione Alghero portano avanti per la promozione del territorio e il rafforzamento della destinazione, oltre il mare e l'estate. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Bruno e l'assessora alla Cultura e Turismo, Gabriella Esposito, accompagnati dalla Plataforma per la Llengua hanno partecipato al Festival Barnasant di Barcellona in occasione della presentazione del progetto Mans Manetes, intrattenendosi con tv locali, stampa di settore e testate specializzate per parlare di cultura, lingua, enogastronomia e ambiente. Alghero città delle arti e della musica: si presenterà così la Riviera del Corallo tra qualche giorno a Parigi, presso la sede generale dell'Unesco.



Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. Commenti ALGHERO - Non poteva che essere una festa. Ritorna l'atteso collegamento aereo tra la città di Alghero e Barcellona (El Prat) e ad accogliere i primi 160 passeggeri sbarcati con la, Sogeaal, Amministrazione, Fondazione Alghero, col contributo dell'associazionesalutano il collegamento con una mostra che unisce i migliori scatti di due tra i più prestigiosi festival musicali di Catalogna e Sardegna: Sonar (Antonello Franzil) e JazzAlguer (Emilio Canu)."Voliamo con l'Arte" il progetto fotografico composto da circa cinquanta scatti, sarà visitabile presso l'aerostazione di Alghero per tutto il mese di aprile. Mostra che s'inserisce nel più ampio progetto che l'Amministrazione e la Fondazione Alghero portano avanti per la promozione del territorio e il rafforzamento della destinazione, oltre il mare e l'estate. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Bruno e l'assessora alla Cultura e Turismo, Gabriella Esposito, accompagnati dallahanno partecipato al Festivaldi Barcellona in occasione della presentazione del progetto, intrattenendosi con tv locali, stampa di settore e testate specializzate per parlare di cultura, lingua, enogastronomia e ambiente. Alghero città delle arti e della musica: si presenterà così la Riviera del Corallo tra qualche giorno a Parigi, presso la sede generale dell'Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV