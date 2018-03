Condividi | Red 22:57 Il Banco di Sardegna Sassari cede tra le mura amiche del PalaSerradimigni al termine della sfida dell’ottava giornata di ritorno. Da domani, nel mirino biancoblu ci sarà la prossima sfida in agenda: sabato, appuntamento contro Brindisi al PalaPentassuglia La Dinamo cede in casa contro Varese



SASSARI - Il Banco di Sardegna Sassari cede tra le mura amiche del PalaSerradimigni al termine della sfida dell’ottava giornata di ritorno. Da domani, lunedì 26 marzo, nel mirino biancoblu ci sarà la prossima sfida in agenda: sabato, appuntamento contro Brindisi al PalaPentassuglia.



Federico Pasquini manda in campo Bamforth, Pierre, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Caja risponde con Vene, Okoye, Cain, Wells e Larson. È Bamforth ad aprire le danze, per Varese risponde Wells. Polonara conduce i suoi mettendo a referto i primi 5punti del suo match. Gli ospiti si riportano a contatto con Okoye, implacabile dall’arco: il biancorosso sigla la parità e Wells e Cain firmano il sorpasso lombardo. La coppia Stipcevic-Planinic riporta il Banco ad un possesso di distanza, ma Tambone chiude il primo quarto dall’arco: 22-27. Nella seconda frazione, Varese scappa via condotta da Delas e Wells, i sassaresi accorciano le distanze con 8punti di Josh Bostic (39-52).



Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo ha un’altra faccia. I padroni di casa piazzano un break in avvio con Planinic, Stipcevic e Polonara. Si alza l’intensità sul parquet ed ogni possesso diventa una battaglia: Wells, Vene ed Avramovic tengono Varese avanti. Polonara, Stipcevic e Spissu bombardano dall’arco firmando il -2. L’urlo di Stipcevic suona la carica al PalaSerradimigni, che diventa una bolgia. Polonara prende il volo in contropiede ed infila la schiacciata del 62-62. 3+1 di Wells e liberi di Cain per il nuovo vantaggio biancorosso (62-68). Il Banco bombarda con Bostic e Polonara riportandosi a -1. Per Varese rispondono Okoye, Larson e Ferrero, che scrivono il +9 Varese. Reazione biancoblu con Bostic, Stipcevic e Spissu. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro Bostic, protagonista della rimonta, infila i liberi del -4. La Dinamo non riesce a cambiare l’inerzia e giocarsela all’ultimo tiro: finisce 87-91.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-VARESE 87–91:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 11, Bostic 21, Bamforth 7, Planinic 4, Devecchi, Pierre 2, Jones 4, Stipcevic 15, Hatcher, Polonara 20, Picarelli, Tavernari. Coach Federico Pasquini.

VARESE: Avramovic 6, Bergamaschi, Natali, Vene 6, Okoye 27, Tambone 3, Cain 12, Delas 6, Ivanaj, Ferrero 9, Wells 17, Larson 5. Coach Attilio Caja.

