Il sindaco di Sassari Nicola Sanna, con una delegazione dei Gremi, parteciperà domani, ai Musei Capitolini, alla presentazione del "Piano di comunicazione Integrata per la valorizzazione della Rete delle Grandi macchine a spalla di Nola, Palmi, Sassari e Viterbo" Grandi macchine a spalla: martedì a Roma un incontro



SASSARI - Il sindaco di Sassari Nicola Sanna, con una delegazione dei Gremi, parteciperà domani, martedì 27 marzo, a Roma, ai Musei Capitolini, alla presentazione del “Piano di comunicazione integrata per la valorizzazione della Rete delle Grandi macchine a spalla di Nola, Palmi, Sassari e Viterbo”, iscritte dal 2013 nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. All'incontro, curato dall'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, prenderanno parte le Comunità festive ed i sindaci sostenitori della Rete, il Focal point Unesco della rete, la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, l'Ufficio Unesco del Mibact, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale Educazione e ricerca, la Direzione generale Turismo, il gruppo parlamentare sostenitore dell'emendamento alla Legge 77/2006, il Digilab dell'Università La Sapienza, Federculture ed Icomos.



Inoltre, parteciperà, Francisco Javier Lopez Morales, consigliere Unesco e direttore del Patrimonio mondiale Unesco degli Stati federali del Messico. In occasione dell'evento, sarà presentato in anteprima il docufilm “Un patrimonio sulle spalle”, per la regia di Francesco De Melis, il cui trailer è stato presentato a Sassari in occasione del convegno di studi “Tutela, salvaguardia e valorizzazione della discesa dei Candelieri, Patrimonio Unesco” che si è svolto il 2 febbraio a Palazzo di città.



«Momenti di confronto come quello in programma a Roma e come quello che si è recentemente svolto a Sassari – sottolinea Sanna - rappresentano una delle tante attività previste dal protocollo Unesco e sono, quindi, necessarie per la tutela e la valorizzazione della Rete delle grandi macchine a spalla. Sono lieto che in questa occasione i Gremi, veri protagonisti della nostra festa, siano presenti a Roma insieme all'amministrazione».



