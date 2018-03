Proseguono le attività antidroga a Cagliari

22/3/2018 Affitti in nero: evasi 23mila euro Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari e quelle di Sarroch hanno concluso due controlli nei confronti di altrettanti soggetti, proprietari di immobili

22/3/2018 Doppia denuncia per ricettazione A Sassari, un 31enne ed un minorenne sono stati segnalati in stato di libertà per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

23/3/2018 Cocco: 4 anni per l´ex Udc Sergio Milia Il Pm al termine della requisitoria nel procedimento con rito abbreviato non ha ritenuto valide nessuna delle giustificazioni portate dall’ex assessore sui 168 mila euro di spese contestate dalla Procura. Il giudice per le udienze preliminari, Giovanni Massidda, ha aggiornato l’udienza al 29 marzo

9:03 Niente generalità ai Barracelli: denunciato Durante un´attività di controllo pianificata nella Laguna del Calich ad Alghero, l’equipaggio della pattuglia dei barracelli ha individuato una persona con attrezzi di pesca in un´area dove questa pratica non è consentita

15:09 Cagliari: sequestrati beni per oltre 4milioni La misura di prevenzione patrimoniale adottata è scaturita da una serie di indagini penali e controlli fiscali condotti, a partire dagli anni 2008 e 2009, dai finanzieri nel settore della criminalità economico-finanziaria, che hanno portato ad individuare, quale figura di rilievo, un imprenditore cagliaritano coinvolto in numerose vicende giudiziarie relative a reati fallimentari, fiscali ed alla truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche

21/3/2018 Nuoro: rapina in tabaccheria Alle 18.25 di oggi, in Viale Repubblica, a Nuoro, un uomo, parzialmente travisato ed armato di pistola, ha rapinato la tabaccheria “S’Istancu”. Il proprietario dell´esercizio ha reagito, facendo scappare il malvivente

15:38 Serramanico in tasca: 70enne denunciato Intervento degli agenti della Sottosezione della Polizia ferroviaria di Sassari, nell’ambito dell’operazione “Raipol 15th Rail action day 24 blue”. L´uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere

22/3/2018 Sequestrati 12 videopoker irregolari nel Cagliaritano Nell’ambito delle attività di servizio a tutela del monopolio statale del gioco, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno effettuato, nell’ultimo periodo, quattro distinti interventi, nel territorio della città metropolitana