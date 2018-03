Condividi | Red 10:36 Ieri sera, al Teatre Joventut di Hospitalet de Llobregat, si è tenuto il concerto di presentazione del libro-disco “Mans manetes. L´Alguer: paraules, cançons i veus de minyons” Mans Manetes: ponte tra Alghero e la Catalogna



ALGHERO - Ieri sera, al Teatre Joventut di Hospitalet de Llobregat, si è tenuto il concerto di presentazione del libro-disco “Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”. Il concerto formava parte della programmazione del Festival Barnasants, quest’anno alla 23esima edizione con più di cento concerti che si concluderanno sabato 14 aprile. Mans Manetes è un progetto che la Plataforma per la llengua, con la collaborazione del Festival Barnasants, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, ha voluto per promuovere la lingua catalana tra i ragazzi algheresi ed anche per far conoscere le peculiarità della città catalana della Sardegna alla comunità linguistica di tutti i territori del dominio linguisto che conta ìù di 10milioni di parlanti.



Il terzo concerto di presentazione ha visto la presenza di Marc Serrats e Claudio Gabriel Sanna, accompagnati dagli artisti Pau Alabajos, Meritxell Gené, Guillem Roma, Carles Belda, Raph Dumas, Àngel Maresca Lo Barber de l'Alguer ed i dieci ragazzi algheresi, che hanno registrato il disco nel settembre 2017. Il concerto è iniziato con i saluti del presidente della Plataforma per la llengua Òscar Escuder, del direttore del Festival Barnasants Pere Camps e del sindico di Alghero Mario Bruno, che con l’assessore comunale alle Politiche linguistiche Gabriella Esposito, ha accompagnato la delegazione dell’associazione, artisti e ragazzi in Catalogna.



Un momento è stato dedicato per ricordare i prigionieri politici catalani con la lettura da parte di Escuder della lettera inviata da Jordi Cuixart, presidente d'Òmnium Cultural detenuto a Soto del Real, in risposta a quella che da tutta l'organizzazione di Mans Manetes gli aveva scritto il 20 gennaio da Alghero. Grande emotività, che ha accompagnato il pubblico durante tutta la serata. Domani, domenica 25 marzo, la delegazione algherese tornerà a casa con il volo inaugurale di Barcelona-El Prat della compagnia Vueling, un successo della campagna "Volem Volar" della Plataforma per la llengua attivata durante l'estate scorsa. Arrivato all'aeroporto, il gruppo sarà accolto dall'inaugurazione della mostra "Voliamo con l'Arte", con altre immagini, tra le quali quelle digitali del progetto Mans Manetes.