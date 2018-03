Condividi | Red 9:03 Durante un´attività di controllo pianificata nella Laguna del Calich ad Alghero, l’equipaggio della pattuglia dei barracelli ha individuato una persona con attrezzi di pesca in un´area dove questa pratica non è consentita Niente generalità ai Barracelli: denunciato



ALGHERO - Continuano le attività di vigilanza ambientale e di tutela dell’ecosistema lagunare del Calich da parte del Comando dei barracelli di Alghero, per garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di pesca ed in particolare del Regolamento del Parco naturale regionale di Porto Conte. I controlli, sia diurni, sia notturni, hanno praticamente disincentivato le attività di pesca illegali nella laguna, in molti casi nelle postazioni di pesca venivano abbandonati rifiuti di ogni genere.



I giorni scorsi infatti, durante un'attività di controllo pianificata nella Laguna del Calich, l’equipaggio della pattuglia dei barracelli ha individuato una persona con attrezzi di pesca in un'area dove questa pratica non è consentita. Alla richiesta di documenti e generalità, è seguito un netto rifiuto da parte del pescatore, tanto che, per poterlo identificare, è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.



