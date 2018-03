Condividi | M.P. 16:09 Il gruppo composto da circa venti persone ieri pomeriggio è arrivato sotto la Torre Aragonese di Porto Torres Cammino delle 100 torri: tappa a Porto Torres



PORTO TORRES - Sono arrivati ai piedi della torre Aragonese dopo aver percorso 615 chilometri. La pioggia e il vento gelido di questi giorni non hanno frenato l'entusiasmo dei partecipanti al “Cammino delle 100 torri”, l'iniziativa che intende dare risalto al paesaggio, ai sentieri e ai monumenti costieri della Sardegna. Il gruppo composto da circa venti persone ieri pomeriggio è arrivato sotto la Torre Aragonese di Porto Torres. Ad accoglierli c'era il vicesindaco Marcello Zirulia assieme a una coppia in costume tradizionale dell'associazione Intragnas. Durante la serata anche il sindaco Sean Wheeler ha voluto salutare i protagonisti dell'impresa cominciata nel sud Sardegna lo scorso 24 febbraio.



I camminatori provengono dalla Sardegna, da diverse località del Nord Italia e anche dal Belgio. Sono entrati in città dopo aver superato il tratto costiero caratterizzato dalla torre di Abbacurrente, che si sviluppa poi tra le due caratteristiche chiese a picco sul mare di Balai.



Una volta superato il Lungomare e le spiagge di Balai, Acquedolci e Scogliolungo, la tappa ha avuto la sua naturale conclusione sotto la Torre Aragonese del porto, costruita ben sette secoli fa. Più di seicento chilometri già nelle gambe e altrettanti da percorrerne. Dopo le foto di rito con gli amministratori e con i figuranti in abito tradizionale di Porto Torres, il gruppo si è concesso qualche ora di relax in centro città. Oggi è cominciata la seconda parte del viaggio. Mancano, infatti, ancora 600 chilometri per completare l'impresa: il periplo della Sardegna proseguirà lungo la costa occidentale.