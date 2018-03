Condividi | Red 11:23 Sono Debora Castangia ed Emanuela Melis la nuova delegata e la coordinatrice di Coldiretti Nuoro Ogliastra Giovani e Donne. Sono state elette martedì, all’unanimità, dalle assemblee dei due movimenti riunite all’Exmè Coldiretti: novità al femminile a Nuoro



NUORO - Sono Debora Castangia ed Emanuela Melis la nuova delegata e la coordinatrice di Coldiretti Nuoro Ogliastra Giovani e Donne. Sono state elette martedì, all’unanimità, dalle assemblee dei due movimenti riunite all’Exmè, a Nuoro. Debora Castangia ha 22 anni ed è di Tonara. Dopo il diploma all’istituto professionale di agraria, ha deciso di intraprendere l’attività contadina producendo castagne, nocciole ed ortive, che vende nel mercato coperto di Campagna amica, a Nuoro.



E’ un imprenditrice agricola di prima generazione essendo figlia di un meccanico. Prende il posto di Francesco Mulargiu, viticoltore di Mamoiada. Minuta, ma dal carattere forte, Debora, dopo aver ringraziato l’assemblea della fiducia ed il suo predecessore per la passione ed il lavoro svolto, si è detta pronta a cominciare questa nuova avventura che ci vedrà impegnati in tante battaglie: «voglio essere propositiva e lavorare in gruppo – ha dichiarato la neodelegata - Collaboreremo con gli altri movimenti della Coldiretti e con i senior, oltre che con Campagna amica, la grande rete di vendita diretta e promozione del cibo buono, di stagione ed a chilometro zero». Il suo vice sarà Antonio Curreli, 24enne allevatore ed orticoltore di Fonni.



Invece, a guidare Coldiretti Donne Nuoro Ogliastra ci sarà un’altra giovane ragazza determinata e dalle idee chiare, la 34enne di Mamoiada Emanuela Melis. E’ la più grande di tre sorelle, Maria Antonietta e Roberta, con le quali conduce l’azienda vitivinicola Eminas ereditata dal padre. Succede a Chiara Serra di Talana. Anche Emanuela ha tracciato il suo mandato che sarà indirizzato verso la promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio in particolare tra le nuove generazioni. Sarà affiancata dalle due vicecoordinatrici Giulia Curreli di Fonni e Marianna Fancello di Dorgali.



