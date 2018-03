Condividi | Red 16:18 Ammonta a circa 470mila euro il finanziamento per i lavori di manutenzione nelle scuole di Via Gorizia a Sassari, del comprensivo Pertini-Biasi. Infatti, la Giunta Sanna ha approvato un finanziamento per interventi nella primaria e nella secondaria di primo grado Scuole Via Gorizia: 470mila euro di lavori



SASSARI - Ammonta a circa 470mila euro il finanziamento per i lavori di manutenzione nelle scuole di Via Gorizia, del comprensivo Pertini-Biasi, a Sassari. Il 6 marzo, la Giunta comunale ha approvato un finanziamento di 404mila euro per interventi di manutenzione straordinaria, strutturale ed impiantistica, per la scuola secondaria di primo grado. I lavori rientrano all'interno del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@.



«L'amministrazione ha cofinanziato l'intervento con 154mila euro, che si aggiungono al finanziamento regionale pari a 250mila euro», sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato ai tecnici del Servizio Edilizia scolastica del Settore Lavori pubblici e manutenzioni del patrimonio comunale.



Altri 70mila euro sono stati stanziati per gli interventi di manutenzione straordinaria nella palestra della scuola primaria. «In seguito alle segnalazioni dei genitori – dichiara Sanna in conclusione – ci siamo adoperati per erogare urgentemente la somma necessaria agli interventi e per rendere la palestra fruibile a bambine e bambini alla ripresa del prossimo anno scolastico».



