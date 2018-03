Condividi | M.P. 13:16 Scadono il 30 marzo le domande per il bonus idrico, la misura riservata alle famiglie indigenti che prevede l´assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il servizio idrico, riferito ai consumi dell´annualità 2016 Porto Torres, bonus idrico: scadenza 30 marzo



Le modalità per partecipare e la modulistica sono nella home page del sito web del Comune di Porto Torres, sezione "Avvisi e Scadenze". La domanda dovrà essere presentata presso l'ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in piazza Umberto I°, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Egas, reperibile presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito istituzionale dell'ente.

PORTO TORRES - Scadono il 30 marzo le domande per il bonus idrico, la misura riservata alle famiglie indigenti che prevede l'assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il servizio idrico, riferito ai consumi dell'annualità 2016.

Le modalità per partecipare e la modulistica sono nella home page del sito web del Comune di Porto Torres, sezione "Avvisi e Scadenze". La domanda dovrà essere presentata presso l'ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in piazza Umberto I°, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Egas, reperibile presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito istituzionale dell'ente.