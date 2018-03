Condividi | Red 13:16 Martedì pomeriggio, Carlo Sechi terrà una conferenza su “Le antiche tradizioni della Settimana Santa algherese-Un percorso attraverso la nostra storia locale” Ute Alghero: Setmana santa in primo piano



ALGHERO – Nuovo appuntamento con l'Università delle Tre età di Alghero. Martedì 27 marzo, alle 16.30, nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, Carlo Sechi terrà una conferenza su "Le antiche tradizioni della Settimana Santa algherese-Un percorso attraverso la nostra storia locale".