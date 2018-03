Condividi | S.O. 9:00 Il Pm al termine della requisitoria nel procedimento con rito abbreviato non ha ritenuto valide nessuna delle giustificazioni portate dall’ex assessore sui 168 mila euro di spese contestate dalla Procura. Il giudice per le udienze preliminari, Giovanni Massidda, ha aggiornato l’udienza al 29 marzo Cocco: 4 anni per l´ex Udc Sergio Milia



SASSARI - Quattro anni di reclusione è la pena sollecitata dal pubblico ministero Marco Cocco nei confronti dell’ex assessore regionale sassarese dell’Udc Sergio Milia, assistito dagli avvocati Luigi Concas e Nicola Satta. Milia è accusato di peculato aggravato nell’inchiesta legata all’uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna.



Il magistrato al termine della requisitoria nel procedimento con rito abbreviato non ha ritenuto valide nessuna delle giustificazioni portate dall’ex assessore sui 168 mila euro di spese contestate dalla Procura. L’esponente dell’Udc aveva documentato uscite per circa 100mila euro e restituito al Consiglio una cifra vicina ai 37mila euro.



Il pm ha poi confermato la richiesta di 12 rinvii a giudizio per altrettanti consiglieri regionali in carica durante la XIII legislatura, dal 2004 al 2009: Eugenio Murgioni, Pasquale Onida e Silvestro Ladu (già condannato in un altro filone di inchiesta) tutti di Fortza Paris; Giorgio Oppi, Sergio Marracini, Franco Cuccu, Tore Amadu, Antonio Cappai, Andrea Biancareddu, Alberto e Vittorio Randazzo, Roberto Capelli, esponenti dell'Udc. Il giudice per le udienze preliminari, Giovanni Massidda, ha aggiornato l'udienza al 29 marzo.