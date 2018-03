Condividi | Red 10:38 Per la squadra di Fabio Cossu, si tratta del secondo trofeo stagionale di calcio a 5, dopo il Mastercup vinto ai danni dell’Audax Algherese C5 Pgs: Futsal Alghero vince il Campionato di Apertura



ALGHERO - Secondo trofeo stagionale nel Pgs per la Futsal Alghero, che ha vinto il campionato di Apertura Masterseries 2017/18. 5-2 il risultato della finale disputata nella palestra Ipia e vinta contro l’Alguer 2009.



Match combattuto, soprattutto nel primo tempo, finito 2-2 (per i giallorossi in gol Sechi e Porceddu). Nella ripresa, è venuta fuori la squadra di Fabio Cossu che, grazie anche ad alcune pregevoli giocate, è andata a segno altre tre volte. Sugli scudi, in particolare, Sechi e Todde, entrambi autori di una doppietta. Ma tutta la squadra, anche chi ha trovato meno spazio, va elogiata per la prestazione nella finalissima e per il cammino nel campionato di Apertura, con dieci vittorie su dieci, settantaquattro gol fatti e venticinque subiti.



«Abbiamo giocato bene in una partita combattuta, contro una squadra tra le più preparate dal punto di vista tecnico - ha dichiarato l'allenatore Cossu, commentando la finale vinta contro l'Alguer 2009 - Ora però guardiamo avanti, lavoreremo per migliorare ulteriormente, disputando anche qualche amichevole di un certo spessore». A tal proposito, la scorsa settimana, la Futsal Alghero ha affrontato l'Happy Fitness (formazione militante nella C2 regionale) in un test disputato a Porto Torres. Al di là del risultato (5-5), un bel banco di prova per i giallorossi, che si apprestano ad affacciarsi alle competizioni Figc.