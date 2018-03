Condividi | A.S. 16:41 Venerdì alle 19.30 la prima processione in programma tra le vie del centro storico di Alghero. Maria in cerca del Figlio tra le lanterne rosse precede la Domenica delle Palme. Il percorso L´Addolorata tra i farols algheresi



ALGHERO - In tutto il centro storico di Alghero la luce fioca e quell’atmosfera suggestiva, da secoli sinonimi di fede, tradizione e radici profonde, accoglie i riti della Setmana Santa. Fin dal 1625 infatti, quando il mare consegnò alla città il Cristo ligneo di Alicante, Alghero non ha mai smesso di considerare quel prezioso regalo un simbolo della Pasqua e dunque di portarlo tra le vie del centro storico in occasione dei riti della Settimana Santa, diventati ormai un’attrazione turistica, per la loro forte commistione di fede, identità popolare, tradizione ed emozione.



Ad aprirli come da tradizione, la processione dell’Addolorata Maria in cerca del Figlio nel Venerdì di Passione (23 marzo ore 19.30), alla quale seguiranno i riti di benedizione della Domenica delle Palme (25 marzo). Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P.Umberto, Via G.Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C.Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia.



Farols, è il progetto di arredo urbano ideato ad Alghero in occasione della Setmana Santa. Prende spunto dalla tradizionale candela rivestita di carta rossa, in algherese il "farol", che i numerosi fedeli, in maggioranza donne, portano in mano durante la processione del Venerdì Santo. La luce rossa emanata dai farol si unisce a quella generata dai lampioni delle caratteristiche vie del centro storico, ricoperti da drappi rossi. L'atmosfera è unica e di grande suggestione, scenario delle processioni solenni curate dai German Blancs della Confraternita della Misericordia. Il colore rosso diventa il filo conduttore dell'arredo urbano: in occasione della Settimana Santa, le lanterne tuttora presenti lungo le vie del centro storico sono rivestite di rosso enfatizzando ulteriormente la luce sobria dei lampioni e dei farol dei fedeli in processione. Un allestimento unico, capace di esaltare e valorizzare il fascino del centro storico di Alghero.