Sequestrati 12 videopoker irregolari nel Cagliaritano



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di servizio a tutela del monopolio statale del gioco, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno effettuato, nell’ultimo periodo, quattro distinti interventi, nel territorio della città metropolitana. I controlli si sono incentrati sulla rispondenza dei congegni da intrattenimento alle previste norme che disciplinano la specifica materia.



Durante le ispezioni, i finanzieri hanno appurato che gli apparecchi installati erano privi dei previsti titoli autorizzativi rilasciati da parte dell’Amministrazione dei monopoli dello Stato, non presentando i requisiti obbligatori richiesti. Un primo controllo è stato effettuato in un circolo nella zona occidentale della città, dove le Fiamme gialle hanno trovato due videopoker irregolari contenenti complessivamente 158,50euro.



Sempre a Cagliari, nella zona nord occidentale, in un intervento congiunto con la Polizia locale di Cagliari, i finanzieri, in un secondo controllo effettuato in un circolo ricreativo, hanno riscontrato la presenza di tre videopoker irregolari. In un terzo controllo, effettuato in un circolo ricreativo nel centro del capoluogo, i militari hanno rilevato la presenza di cinque videopoker irregolari al cui interno sono stati rinvenuti, complessivamente, 312euro. A Sestu, in un bar, le Fiamme gialle hanno sequestrato due videopoker irregolari e 278euro contenuti. Per i titolari dei locali controllati sono scattate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 2.333,33euro per ciascun videopoker irregolare; gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro assieme ai 748euro rinvenuti.