Alghero saluta il maratoneta centenario: Sagarineta



ALGHERO - La città di Alghero saluta con commozione Angelino Aloi. Lo scorso 21 dicembre aveva festeggiato insieme alla famiglia nel centro residenziale anziani di Alghero i primi 100 anni [Sagarineta, certamente una delle figure più popolari e conosciute della città.



Uno di quelli che non c'è bisogno di conoscerlo personalmente per ammirarlo e sentirlo parte autentica della tradizione. Specializzato negli anni 50 in serenate, come da usanza, e come da usanza destinatario di scherzi sotto forma di "gavettoni". Amava l'opera e spesso e volentieri cantava per strada. E' stato anche attore nella compagnia del "Raganal" di Pino Piras, dove nelle rappresentazioni teatrali interpretava se stesso cantando le classiche canzoni della tradizione popolare algherese.



In età avanzata, ha mostrato passione per la corsa, partecipando a diverse manifestazioni nazionali di maratona, risultando sempre tra i migliori della categoria Over 80. I funerali avranno luogo venerdì 23 maggio alle ore 9,45 partendo dal Centro Residenziale per Anziani in Viale della Resistenza diretti alla Parrocchia di Santa Maria Goretti dove alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa.



