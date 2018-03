Condividi | Red 11:09 Il Comune di Sassari ha pubblicato un avviso per presentare domande e candidarsi come componente della Commissione comunale sulle Disabilità. Per dieci giorni, potranno candidarsi le associazioni che siano legalmente riconosciute Commissione Disabilità: candidature a Sassari



SASSARI - Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari è stato pubblico per le candidature a componente della Commissione comunale sulle Disabilità. Possono presentare domanda rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità o di loro familiari e che si occupano delle diverse tipologie di handicap: fisiche, psichiche e sensoriali.



Per dieci giorni, potranno candidarsi le associazioni che siano legalmente riconosciute da almeno un anno o legalmente costituite da almeno tre anni, che non abbiano fini di lucro e siano operanti nel Comune o in ambito provinciale. L'iscrizione delle associazioni in albi o elenchi regionali o comunali sarà titolo preferenziale per la nomina.



Le domande, indirizzate al sindaco Nicola Sanna, dovranno pervenire al Ufficio Protocollo del Comune e dovranno essere corredate da un curriculum dal quale risultino le attività svolte dall'associazione e dal candidato da essa proposto, le attività di collaborazione con enti e realtà del territorio e l'eventuale iscrizione ad albi o elenchi regionali o comunali.