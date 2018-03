Condividi | M.P. 18:46 Verso le 15.15 è stata riaperta l’alimentazione dell’acqua grezza all’ingresso del potabilizzatore. Sono state avviate, quindi, le operazioni di riempimento delle vasche di chiariflocculazione che ha consentito di riavviare il complesso processo di potabilizzazione dell’acqua Porto Torres: ultimate alcune opere del sistema idrico



PORTO TORRES - Sono in fase di ultimazione gli interventi di efficientamento e ingegnerizzazione del sistema idrico cittadino di Sassari programmati per oggi. Dalle 4 del mattino sono operative sette squadre in sette cantieri differenti tra l’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale, dal quale dipende l’approvvigionamento idrico anche di Porto Torres e Stintino, e la rete di distribuzione della città di Sassari.



Potabilizzazione. Sono tre i cantieri che riguardano il potabilizzatore di Truncu Reale. Le squadre hanno completato l’installazione del misuratore di portata in ingresso all’impianto e la sostituzione di un tratto della condotta in uscita dal sistema di filtri a sabbia. Resta da completare l’attivazione di una nuova condotta in “by-pass” tra le vasche e il serbatoio dell’impianto.



Interventi nelle reti. Approfittando del fermo del potabilizzatore sono stati effettuati anche quattro maxi interventi nelle condotte di distribuzione. In località Tana di Lu Mazzoni è stato sostituito un pezzo speciale del diametro di 800 millimetri sulla condotta tra Monte Oro e Ponte Rosello: una delle principali “arterie” della rete idrica cittadina. Lungo la stessa condotta è stato installato un nuovo misuratore di portata elettromagnetico. Un’identica apparecchiatura è stata posizionata nella condotta che alimenta il centro storico mentre nel nodo tra via Porcellana e via Montegrappa sono state installate delle nuove valvole. Sono tutte strumentazioni che consentiranno un salto tecnologico nella gestione della rete idrica.



Fase di riavvio. Verso le 15.15 è stata riaperta l’alimentazione dell’acqua grezza all’ingresso del potabilizzatore. Sono state avviate, quindi, le operazioni di riempimento delle vasche di chiariflocculazione che ha consentito di riavviare il complesso processo di potabilizzazione dell’acqua. Per le 21 è previsto il riavvio del pompaggio dell’acqua potabilizzata da Truncu Reale verso l’impianto di sollevamento di Monte Oro. Da qui successivamente l’acqua sarà distribuita verso i serbatoi cittadini che, una volta riempiti, consentiranno di rimettere in pressione la rete idrica di distribuzione all’utenza. Le operazioni andranno avanti per tutta la notte fino alla completa normalizzazione del servizio. E’ confermato il piano di ripristino dell’erogazione diviso per quartieri.



Porto Torres e Stintino. Anche Porto Torres e Stintino sono stati interessati dai tre cantieri di efficientamento del potabilizzatore di Truncu Reale: per questo motivo sono state pianificate delle restrizioni per far fronte alla fermata dell’impianto. Porto Torres centro: ripristino graduale dell’erogazione in nottata fino al completo ristabilimento al massimo entro le 8 di domani Porto Torres-Serra Li Pozzi: ripristino graduale dell’erogazione in nottata fino al completo ristabilimento fino al massimo entro le 8 di domani. Stintino centro: erogazione garantita dal serbatoio con possibili cali di pressione fino al ristabilirsi dei livelli. Stintino-Pozzo di San Nicola e agro: Ripristino graduale dell’erogazione in nottata fino al completo ristabilimento al massimo entro le 5 di domani.



Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.



