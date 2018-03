Condividi | Red 20:08 Le scuole che saranno oggetto degli interventi sono quelle dell’infanzia di Via Santa Vittoria (95.200euro), Via Vivaldi (66mila euro) e Via Catta (95.200euro), e quelle primarie di Via Treves (160mila euro) e Via Marconi (400mila euro) Iscol@: Sennori rimette a nuovo 5 scuole



SENNORI - Il Comune di Sennori rimette a nuovo gli edifici scolastici. Con un impegno economico di 816.400euro finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna tramite il programma Iscol@, l’Amministrazione comunale ha aggiudicato i lavori di riqualificazione di cinque edifici scolastici. Le scuole che saranno oggetto degli interventi sono quelle dell’infanzia di Via Santa Vittoria (95.200euro), Via Vivaldi (66mila euro) e Via Catta (95.200euro), e quelle primarie di Via Treves (160mila euro) e Via Marconi (400mila euro).



I cantieri apriranno subito dopo la fine dell’anno scolastico in corso, in modo da consegnare le scuole riqualificate per l’inizio delle lezioni, a settembre. Gli interventi previsti sono di vario genere: si va dal rifacimento delle coperture, alla sostituzione degli infissi; dalla ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi esterni degli edifici, all'installazione di impianti di rilevazioni fumi. Tutto per rendere le scuole dei bambini sennoresi più confortevoli e sicure, in linea con le normative vigenti ed organizzate secondo un uso ottimale degli spazi e delle risorse energetiche. Fra i lavori previsti nei vari plessi ci sono la posa in opera di pavimentazioni antitrauma negli spazi esterni, la messa in sicurezza di murature esterne e la posa di cappotti termici alle pareti per migliorare l’efficientamento energetico degli edifici. «Abbiamo fatto in modo che i cantieri aprano non appena sarà terminato l’anno scolastico, in modo da non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, e così che a settembre, con la riapertura delle scuole, i bambini possano trovare edifici rimessi a nuovo, confortevoli e sicuri», dichiara il sindaco Nicola Sassu.



«Questi interventi di ristrutturazione rientrano nel cosiddetto Asse 2 del programma regionale Iscol@ - spiega il consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici Roberto Desini - per quanto riguarda invece l'Asse 1 del programma, quelle che consente la costruzione di nuove strutture scolastiche, il Comune di Sennori ha già individuato un'area a Montigeddu dove far sorgere una nuova scuola e abbiamo avviato un percorso per la richiesta alla Regione di un finanziamento di oltre 3milioni di euro. Il progetto potrà andare avanti subito dopo l'approvazione del Puc, in cui all'area già individuata dal Comune sarà assegnata la destinazione urbanistica adatta».