Al via il tesseramento Fiab Alghero 2018: "la bicicletta funziona!". La Fiab Alghero si mobilita per una pedalata lungo lo stagno del Calik, con sosta merenda nella postazione di bird watching L'ora della Terra: tutti in bicicletta ad Alghero



ALGHERO - In occasione de “l’ora della Terra” organizzata a livello nazionale dal Wwf per sabato 24 marzo, Fiab Alghero si mobilita per una pedalata lungo lo stagno del Calik, con sosta merenda nella postazione di bird watching. Partenza dall’inizio della pista ciclabile del porto alle 15.30 e rientro previsto intorno alle 18. “L’ora della terra”, giunta all’11esima edizione è una mobilitazione che mira a pretendere che i governi assumano la crisi del clima come priorità.



Le giovani e le future generazioni hanno il diritto di ricevere in eredità un mondo pieno di vita e che non sia condannato a cambiamenti climatici catastrofici che impattano purtroppo nella salubrità dell’aria, nella biodiversità delle specie, nel prevenire la “sesta estinzione di massa”. Per una mobilità sostenibile e contro i cambiamenti climatici in tutto il pianeta si spegneranno le luci dalle 20.30 alle 21.30 e Fiab aderisce chiamando a raccolta tutti i pedalatori del territorio. Per l’occasione, sarà possibile sottoscrivere il tesseramento Fiab e sostenere i progetti di mobilità ciclabile, più rispettosa dell’ambiente, della sicurezza, della vivibilità di tutti. I soci Fiab usufruiscono dell’assicurazione Rc per danni a terzi provocati in bicicletta in tutta Europa e d’iniziative riservate, viaggi in bicicletta, sconti negli albergabici, agevolazioni e servizi in tutta Italia.



La campagna di tesseramento Fiab quest'anno è "La bicicletta? Funziona!". E la bicicletta funziona ad Alghero, perché permette di spostarsi ovunque con rapidità, allegria e vivere la città in maniera sostenibile. L'appuntamento di sabato sarà il primo di una serie di pedalate che Fiab Alghero organizzerà una volta al mese per visitare punti panoramici, siti archeologici e bellezze del territorio. L'associazione è aperta a ricevere proposte e ad organizzare visite ed escursioni con le altre associazioni cittadine.