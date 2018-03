Condividi | Red 12:31 La Giunta regionale conferma il meccanismo di premialità-penalità. «Meccanismo efficace, avanti su questa strada», dichiara l´assessore della Difesa dell´ambiente Donatella Spano Raccolta differenziata: Regione conferma i meccanismi



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, ha rinnovato per il biennio 2018-2019 lo stesso meccanismo di premialità/penalità regionale per migliorare i livelli di raccolta differenziata. «In Sardegna stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per premiare chi sta davvero facendo bene sulla differenziata e le nostre ottime performance, di spicco a livello nazionale, ci confermano che la strada tracciata è giusta», afferma Spano.



«Il meccanismo della premialità ha dimostrato la sua efficacia. Per questa ragione, restano immutate le regole che, come da obiettivo del nostro Piano regionale dei rifiuti, applicano una premialità di eccellenza a chi raggiunge l'80percento di raccolta differenziata che da diritto a uno sgravio del 50percento della tariffa di conferimento del rifiuto residuale», conclude l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente.