Santissima Annunziata: riti pasquali

SASSARI – Dalla domenica delle palme alla Pasqua per poi arrivare alla festa patronale della Santissima Annunziata. Il cappellano dell'ospedale di Via De Nicola, don Bastianino Pirino, ha predisposto il calendario delle messe e degli appuntamenti che accompagneranno i fedeli ed i pazienti ricoverati da domenica 25 marzo a lunedì 9 aprile. Il primo appuntamento nella cappella al settimo piano del Santissima Annunziata di Sassari è per domenica 25 quando, alle 9.30, sarà celebrata la messa della Domenica delle palme.



Il 29, Giovedì santo, alle 18.30, sarà celebrata la messa in Coena Domini. Il 30, Venerdì santo, l'appuntamento è sempre per le 18.30, per l'adorazione della croce. Il 31, sabato della Veglia pasquale, la messa è fissata per le 20. La celebrazione sarà animata dal musicista Franco Sechi. La domenica di Pasqua di Resurrezione, il primo aprile, la messa sarà celebrata alle 9.30. Nel giorno del lunedì dell'Angelo, il 2, appuntamento con la celebrazione eucaristica, sempre alle 9.30.



Terminati gli appuntamenti pasquali, prenderanno il via quelli in preparazione della festa dedicata alla patrona dell'ospedale. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8, nella cappella al settimo piano, si svolgerà il triduo in preparazione della festa patronale, alle 18 il rosario ed alle 18.30 la messa. Lunedì 9 sarà festa patronale, con la messa delle 17, presieduta dall'arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba. I canti liturgici saranno eseguiti dal coro dei bambini di San Pio X, con la partecipazione del musicista Franco Sechi e della Corale studentesca di Sassari.