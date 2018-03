Condividi | Red 9:37 La nuova corale si è formata il 10 marzo, dalla volontà di alcuni appassionati della musica algherese–catalana. Una corale composta da uomini, che si ispira al coro “Barcellonetta”. La direzione artistica sarà affidata al maestro Francesco Santino Scognamillo Corale: Lo Frontuni nasce ad Alghero



ALGHERO - Dal 10 marzo, Alghero ha una nuova corale. “Lo Frontuni” (nome che indica “la fronte”, la punta di Capo Caccia in lingua algherese) è il nome della nuova corale formatasi dalla volontà di alcuni appassionati della musica algherese–catalana. Una corale composta da uomini, che si ispira al coro “Barcellonetta”. La direzione artistica sarà affidata al maestro Francesco Santino Scognamillo.



Il repertorio della corale rappresenterà la storia di Alghero in Sardegna, in Italia ed all’estero con i suoi canti di origine catalana del 1300 circa, con i canti popolari e quelli di autori algheresi. Sarà formato da voci pari maschili e da un ensamble di chitarre, mandolini, strumenti a fiato ed a percussione. In un prossimo futuro, non lontano, si cercherà di istituire una formazione corale di voci bianche, che canteranno e racconteranno giochi, fiabe e canzoni con delle piccole commedie musicali per i bambini.



Per il raggiungimento degli obiettivi che la corale si prefigge, si avvarrà della collaborazione di Stefania Salvatore quale consulente della comunicazione digitale. Sarà la responsabile della comunicazione, della programmazione ed organizzazione degli eventi a cui la corale parteciperà ed inoltre curerà i rapporti con le istituzioni e con le organizzazioni private. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 347/6636406 (Giuseppe Meloni) o 347/1984104 (Giuseppe Tillocca), o inviare una e-mail all'indirizzo web corolofrontuni@gmail.com.