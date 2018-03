Condividi | Red 20:29 Da giovedì a domenica, una serie di appuntamenti toccheranno la letteratura, la filosofia ed il teatro, all´interno del ciclo di incontri ed eventi dedicati alle donne in programma a ResPublica, nel Distretto della creatività FeminArts: spettacoli, arte e letteratura ad Alghero



ALGHERO - Proseguono a ResPublica, nel Distretto della creatività di Alghero, gli appuntamenti di FeminArts, ciclo di incontri ed eventi dedicati alle donne. Da giovedì 22 a domenica 25 marzo una serie di appuntamenti toccheranno la letteratura, la filosofia ed il teatro. Giovedì, alle 19, nella biblioteca popolare di ResPublica, si terrà il secondo incontro (dopo quello dell'8marzo) dedicato alle donne che hanno ricevuto il premio Nobel in letteratura. E' un incontro collettivo, coordinato da Carmelana Nuvoli, referente per la biblioteca popolare, altro servizio di recente aperto al pubblico nel Distretto della creatività. Saranno presentate le biografie delle scrittrici e si darà lettura dei brani e delle poesie tratte dalle loro opere. Venerdì, alle 19, si terrà lo spettacolo di narrazione “Storie di alberi. Alberi di storie”, creato e raccontato da Enedina Sanna, con l'accompagnamento musicale di Maria Vicentini, violinista nota sulla scena jazz nazionale. Lo spettacolo mette insieme storie antiche e moderne, leggende e miti intorno alle “colonne che sostengono il cielo”. A seguire, il tradizionale appuntamento del venerdì con l'AperiRes, momento di socialità e degustazione con prodotti a chilometro zero finalizzato all'autofinanziamento del centro culturale e per l'occasione sarà animato da performances di diverso genere sempre sul tema di FeminArts.



Sabato, il pomeriggio inizierà alle 14.30, con il terzo incontro del corso di danza orientale tenuto da Lucia Cocco. Si proseguirà alle 17, con la presentazione del libro di Bastiana Madau “Simone, Le Castor. La costruzione di una morale” (edizioni Cuec, 2016), dedicato ad una delle pensatrici più influenti del Novecento, la francese Simone De Beauvoir. La conversazione con l'autrice, coordinata dalla ricercatrice Rosanna Morace, metterà in luce l'importanza della De Beauvoir nello sviluppo della coscienza femminista della seconda metà del Novecento, il suo ruolo nel movimento del '68 e la sua influenza su più generazioni di donne, per compredere quale sia oggi la sua eredità e, più in generale, l'evoluzione del pensiero femminista.



Domenica, l'appuntamento è alle 21, per la pièce teatrale “Non toccarmi!”, con la voce di tre attrici per la storia di sei donne che incontrano la violenza. Debolezza e forza, sopraffazione e disperazione, ma anche reazione e vendetta, molte sfumature della violenza di genere in uno spettacolo che guarda dentro l’animo femminile, senza paura di vedere. Con Ida Nur-raman, Silvia Ruiu e Flaminia Antonini. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Il progetto “FeminArts-Corpi indecorosi e spazi liberati!” è coordinato dall'artista Sara Pilloni. ResPublica autofinanzia le sue attività ed i servizi con le libere donazioni dei partecipanti e dei visitatori. Commenti ALGHERO - Proseguono a ResPublica, nel Distretto della creatività di Alghero, gli appuntamenti di FeminArts, ciclo di incontri ed eventi dedicati alle donne. Da giovedì 22 a domenica 25 marzo una serie di appuntamenti toccheranno la letteratura, la filosofia ed il teatro. Giovedì, alle 19, nella biblioteca popolare di ResPublica, si terrà il secondo incontro (dopo quello dell'8marzo) dedicato alle donne che hanno ricevuto il premio Nobel in letteratura. E' un incontro collettivo, coordinato da Carmelana Nuvoli, referente per la biblioteca popolare, altro servizio di recente aperto al pubblico nel Distretto della creatività. Saranno presentate le biografie delle scrittrici e si darà lettura dei brani e delle poesie tratte dalle loro opere. Venerdì, alle 19, si terrà lo spettacolo di narrazione “Storie di alberi. Alberi di storie”, creato e raccontato da Enedina Sanna, con l'accompagnamento musicale di Maria Vicentini, violinista nota sulla scena jazz nazionale. Lo spettacolo mette insieme storie antiche e moderne, leggende e miti intorno alle “colonne che sostengono il cielo”. A seguire, il tradizionale appuntamento del venerdì con l'AperiRes, momento di socialità e degustazione con prodotti a chilometro zero finalizzato all'autofinanziamento del centro culturale e per l'occasione sarà animato da performances di diverso genere sempre sul tema di FeminArts.Sabato, il pomeriggio inizierà alle 14.30, con il terzo incontro del corso di danza orientale tenuto da Lucia Cocco. Si proseguirà alle 17, con la presentazione del libro di Bastiana Madau “Simone, Le Castor. La costruzione di una morale” (edizioni Cuec, 2016), dedicato ad una delle pensatrici più influenti del Novecento, la francese Simone De Beauvoir. La conversazione con l'autrice, coordinata dalla ricercatrice Rosanna Morace, metterà in luce l'importanza della De Beauvoir nello sviluppo della coscienza femminista della seconda metà del Novecento, il suo ruolo nel movimento del '68 e la sua influenza su più generazioni di donne, per compredere quale sia oggi la sua eredità e, più in generale, l'evoluzione del pensiero femminista.Domenica, l'appuntamento è alle 21, per la pièce teatrale “Non toccarmi!”, con la voce di tre attrici per la storia di sei donne che incontrano la violenza. Debolezza e forza, sopraffazione e disperazione, ma anche reazione e vendetta, molte sfumature della violenza di genere in uno spettacolo che guarda dentro l’animo femminile, senza paura di vedere. Con Ida Nur-raman, Silvia Ruiu e Flaminia Antonini. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Il progetto “FeminArts-Corpi indecorosi e spazi liberati!” è coordinato dall'artista Sara Pilloni. ResPublica autofinanzia le sue attività ed i servizi con le libere donazioni dei partecipanti e dei visitatori.