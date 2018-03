Condividi | S.O. 15:03 Per la presidente del Comitato di borgata di Maristella gli ex amministratori di Centrodestra «contro gli interessi della città hanno raggiunto livelli di meschinità mai visti» «Forza Italia punta alla paralisi di Alghero»



ALGHERO - «Dopo lo schiaffone elettorale nazionale che ha visto Forza Italia crollare rovinosamente nei consensi, i rappresentanti locali di Alghero proseguono a non mostrare un minimo di responsabilità nei confronti della città. L'accanimento contro l'approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico, strumento necessario per tutta la pianificazione urbanistica, mostra il peggior lato della politica italiana, quello per il quale i calcoli elettorali superano gli interessi collettivi».



Non usa mezze misure la presidente del Comitato di Borgata di Maristella, Tonina Desogos, che da diversi anni ormai si batte affinchè il territorio dell'agro algherese si doti dei principali atti di pianificazione, in grado di garantire certezza e sviluppo. «Il vero punto - dice Desogos - è che se l'Amministrazione Bruno riuscisse a portare a casa strumenti urbanistici fondamentali e necessari come il Piano di Valorizzazione della Bonifica e il Puc, il centro destra farebbe molta fatica a vincere le prossime elezioni comunali».



Sarebbe questo secondo la residente del comitato di Borgata di Maristella il motivo principale di tanta demagogia introno al Piano di Assetto Idrogeologico, un atto - come ha ricordato con chiarezza l'assessore all'Urbanistica Alessandro Balzani, atteso dal lontano 2006 (all'epoca dell'amministrazione guidata proprio da Forza Italia) che di politico non ha davvero niente [



Nella foto: gli ex amministratori di Forza Italia ad Alghero Commenti ALGHERO - «Dopo lo schiaffone elettorale nazionale che ha visto Forza Italia crollare rovinosamente nei consensi, i rappresentanti locali di Alghero proseguono a non mostrare un minimo di responsabilità nei confronti della città. L'accanimento contro l'approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico, strumento necessario per tutta la pianificazione urbanistica, mostra il peggior lato della politica italiana, quello per il quale i calcoli elettorali superano gli interessi collettivi».Non usa mezze misure la presidente del Comitato di Borgata di Maristella, Tonina Desogos, che da diversi anni ormai si batte affinchè il territorio dell'agro algherese si doti dei principali atti di pianificazione, in grado di garantire certezza e sviluppo. «Il vero punto - dice Desogos - è che se l'Amministrazione Bruno riuscisse a portare a casa strumenti urbanistici fondamentali e necessari come il Piano di Valorizzazione della Bonifica e il Puc, il centro destra farebbe molta fatica a vincere le prossime elezioni comunali».Sarebbe questo secondo la residente del comitato di Borgata di Maristella il motivo principale di tanta demagogia introno al Piano di Assetto Idrogeologico, un atto - come ha ricordato con chiarezza l'assessore all'Urbanistica Alessandro Balzani, atteso dal lontano 2006 (all'epoca dell'amministrazione guidata proprio da Forza Italia) che di politico non ha davvero niente [ LEGGI ]. «Per questo motivo, in barba ai cittadini, la parola d'ordine da parte di testa di legno è quella di intralciare in ogni modo il lavoro dei tecnici e del consiglio comunale. E per fare questo - conclude - ha scatenato tutte le sue forze contro gli interessi della città raggiungendo livelli di meschinità mai visti. D'altro canto - si domanda la Desogos - cosa aspettarsi da coloro che hanno senza vergogna come grande riferimento politico un pregiudicato pluriprescritto».Nella foto: gli ex amministratori di Forza Italia ad Alghero