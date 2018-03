Condividi | Red 15:03 Lo ha stabilito il comitato paritetico di monitoraggio, convocato questa mattina dall´assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, al quale ha partecipato il direttore generale dell´Assessorato Gabriella Massidda, il direttore regionale Enac Marco Di Giugno ed i rappresentanti dei vettori Continuità territoriale: 130mila posti in vendita a Pasqua



ALGHERO - Sono circa 130mila i posti messi in vendita dalle compagnie aeree nel periodo pasquale sulle rotte in continuità territoriale, con un incremento di oltre 57mila poltrone (+77percento) rispetto a quanto previsto dal decreto. Lo ha stabilito il comitato paritetico di monitoraggio, convocato questa mattina (martedì) dall'assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, al quale ha partecipato il direttore generale dell'Assessorato Gabriella Massidda, il direttore regionale Enac Marco Di Giugno ed i rappresentanti dei vettori.



Questo il dettaglio degli aumenti di capienza. Da martedì 27 marzo a mercoledì 4 aprile, Alitalia offre 5.464 posti sulla Alghero-Linate-Alghero (2.652 suppletivi, +94percento di incremento), 22.610 sulla Cagliari-Fiumicino-Cagliari (4.390, +24percento) e 17.556 sulla Cagliari-Linate-Cagliari (7.764, +79percento). Air Italy, da giovedì 29 marzo a giovedì 3 maggio, mette in vendita 40.095 posti sulla Olbia-Fiumicino-Olbia (16.407 suppletivi, +69percento di incremento), 43.470 sulla rotta Olbia-Linate-Olbia (26.124, +150percento).



«Aggiungiamo così ulteriore capienza sulle rotte in continuità territoriale nel periodo pasquale, a fronte di un sempre crescente picco della domanda – ha commentato l’assessore Careddu - le compagnie hanno risposto con la consueta tempestività incrementando aerei e voli ben oltre il dato previsto dal decreto. Non sono esclusi ulteriori aumenti e l'attenzione resta ovviamente molto alta». Commenti ALGHERO - Sono circa 130mila i posti messi in vendita dalle compagnie aeree nel periodo pasquale sulle rotte in continuità territoriale, con un incremento di oltre 57mila poltrone (+77percento) rispetto a quanto previsto dal decreto. Lo ha stabilito il comitato paritetico di monitoraggio, convocato questa mattina (martedì) dall'assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, al quale ha partecipato il direttore generale dell'Assessorato Gabriella Massidda, il direttore regionale Enac Marco Di Giugno ed i rappresentanti dei vettori.Questo il dettaglio degli aumenti di capienza. Da martedì 27 marzo a mercoledì 4 aprile, Alitalia offre 5.464 posti sulla Alghero-Linate-Alghero (2.652 suppletivi, +94percento di incremento), 22.610 sulla Cagliari-Fiumicino-Cagliari (4.390, +24percento) e 17.556 sulla Cagliari-Linate-Cagliari (7.764, +79percento). Air Italy, da giovedì 29 marzo a giovedì 3 maggio, mette in vendita 40.095 posti sulla Olbia-Fiumicino-Olbia (16.407 suppletivi, +69percento di incremento), 43.470 sulla rotta Olbia-Linate-Olbia (26.124, +150percento).«Aggiungiamo così ulteriore capienza sulle rotte in continuità territoriale nel periodo pasquale, a fronte di un sempre crescente picco della domanda – ha commentato l’assessore Careddu - le compagnie hanno risposto con la consueta tempestività incrementando aerei e voli ben oltre il dato previsto dal decreto. Non sono esclusi ulteriori aumenti e l'attenzione resta ovviamente molto alta».