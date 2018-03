Condividi | Red 19:37 Proseguono le iniziative di Campagna amica nelle scuole ed al Mercato San Martino. «Ambiente e cibo binomio da tutelare con maggior vigore», sottolineano i vertici provinciali della Coldiretti Carciofi di primavera: Oristano fa festa



ORISTANO - Proseguono le iniziative di Campagna amica Oristano nelle scuole e nel mercato dei produttori del San Martino. In occasione della Festa degli alberi, domani mattina, mercoledì 21 marzo, si terrà la Festa di Primavera con lo slogan “abbelliamo con fiori e piante i giardini delle scuole”. Una mattinata all’insegna dell'educazione al rispetto dell’ambiente e su come modellare nelle città spazi verdi gradevoli con fiori e piante protagonisti.



I giardini e le aree verdi delle scuole possono rappresentare per alunni, insegnanti, genitori e cittadini tutti, un modello replicabile di spazi di socialità gradevoli e colorati in antitesi ad aree spoglie, degradate o abbandonate. Saranno direttamente gli alunni, insieme ai tecnici ed ai dirigenti di Campagna amica e di Coldiretti, a mettere a dimora piante e fiori. Inizieranno i ragazzi della scuola dell’infanzia dell’Istituto Alagon di Via Diaz, alle 9.30, nel giardino antistante la scuola. Alle 11, sarà la volta dei ragazzi della Scuola Secondaria dell’Istituto Alagon a proseguire, nel giardino dell’ edificio, il lavoro già avviato negli scorsi anni.



Giovedì 22, nel Mercato Contadino del San Martino di Oristano, dalle 8 alle 13, proseguono le feste a tema, stavolta di scena la Festa del Carciofo. Campagna amica e Coldiretti celebrano con i consumatori abituali del mercato, uno dei prodotti di eccellenza della provincia, proseguendo inoltre la collaborazione con le scuole di indirizzo agricolo ed alberghiero. Per tutta la mattina, si terrà la vendita dei carciofi a costi promozionali e, a partire dalle 10 e fino ad esaurimento del prodotto, la degustazione di due ricette a base di carciofo spinoso. Saranno gli studenti della Terza A Enogastronomia, guidati da William Dasso, con il servizio di Sala degli studenti della Terza E, tutti dell’Ipsaa Istituto Alberghiero “Don Deodato Meloni” di Oristano, a proporre e distribuire ai consumatori la fregola con carciofo spinoso e le frittelle di carciofo spinoso in pastella.



Per il presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru, le due iniziative possiedono una valenza educativa di rilievo, in quanto ambiente e cibo rappresentano un binomio da tutelare con sempre maggior vigore. «L'ambiente che ci circonda è sempre più minacciato e compromesso - afferma Murru - ed educare le nuove generazioni al rispetto, alla tutela e costruzione di spazi verdi rappresenta una esigenza indifferibile. La Festa degli alberi e la Festa di Primavera devono costituire un termine di paragone e di azione per tutto il resto dell' anno. Le feste a tema di Campagna amica – conclude il presidente – mantengono alta l'attenzione sulla importanza del consumo di prodotti stagionali e locali e sono anche stimolo per i consumatori per elaborazioni gastronomiche, come quelle proposte, tradizionali e gustose».