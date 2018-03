Condividi | Red 14:03 I Baschi verdi della locale Compagnia della Guardia di finanza, lo avevano fermato per un controllo, assieme ad un suo connazionale, nel centro storico. E´ risultato che l´uomo era stato condannato, in via definitiva, a scontare oltre due anni e mezzo di carcere per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti Ricercato nigeriano arrestato a Sassari



SASSARI - La scorsa settimana, i Baschi verdi della Compagnia di Sassari della Guardia di finanza, nel centro storico cittadino, hanno fermato nel centro storico due nigeriani per un controllo. Solo successivamente, la Procura di Padova ha emesso un ordine di cattura e carcerazione nei confronti di uno dei due, un 38nne, in quanto condannato, in via definitiva, a scontare oltre due anni e mezzo di carcere per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.



Appena avuta notizia del decreto di carcerazione, i finanzieri di Sassari si sono messi alla ricerca dell'extracomunitario che, con ogni probabilità, di trovava ancora nel capoluogo turritano. Non era però semplice per i Baschi verdi cercare di rintracciarlo nell’intricato labirinto di viuzze che compone il centro storico. Dalle prime ore del mattino, i militari si sono quindi appostati vicino al luogo dove il 38enne era stato fermato pochi giorni prima nella speranza di scorgerlo, ma senza risultato. La raccolta di informazioni fatta sul posto dava invece i suoi frutti: dopo qualche incertezza, gli operanti sono riusciti ad avere l’indirizzo di un’abitazione dove lo stesso probabilmente si nascondeva.



Giunti sul posto, dopo aver bloccato ogni via di fuga, le Fiamme gialle hanno bussato alla porta d'ingresso della casa, che è stata aperta proprio dal ricercato. Spiegato il motivo della visita, sono scattate le manette ai polsi dell'immigrato e dopo le operazioni di verbalizzazione e perquisizione negli uffici di Via Baldedda, lo stesso è stato trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione dell'Autorità giudiziaria inquirente.