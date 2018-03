Condividi | Red 14:38 Al presidente uscente Peppinetto Musu succede il neoeletto Lelle Simula. Nel corso della serata, sono stati presentati anche due nuovi soci, Michele Serra e Marco Ciccarella Passaggio di consegne al Panathlon Alghero



ALGHERO - Nei giorni scorsi, si è svolto il passaggio delle consegne al vertice del Panathlon club Alghero fra il presidente uscente, Peppinetto Musu ed il presidente neoeletto Lelle Simula. L'evento ha avuto luogo nell'ambito di una serata conviviale, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno, dell'assessore comunale Gabriella Esposito, dei soci e di numerosi ospiti.



Musu ha ripercorso le principali tappe dell'ultimo biennio e ha espresso i ringraziamenti al Consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto. Simula, dopo aver ringraziato i soci del club per la fiducia accordatagli, ha voluto soprattutto richiamare e ribadire le finalità ed i principi istituzionali del Pantheon, con particolare riferimento al fair play, all'inserimento dei disabili nello sport, al maggior coinvolgimento dei giovani nella lotta contro il doping e contro la violenza nelle competizioni sportive.



Principi che, per germogliare e crescere, debbono essere presenti nella famiglia, che diventa quindi un tema caro alla filosofia panathletica. Il neopresidente ha fatto cenno alla prossima attività programmatica del club di Alghero, che anche quest'anno vede, fra tante iniziative, l'assegnazione delle borse di studio “Panathlon” per le scuole medie e quelle intitolate a “Luca e Franco Manchia” per le superiori, oltre che l'assegnazione dell'ambito premio “Panathlon Città di Alghero”. Nel corso della serata, sono stati presentati anche due nuovi soci, Michele Serra e Marco Ciccarella.



Graditissima ospite della serata è stata Monica Placchi, capitano della Torres femminile dal 1990 al 2008, l'atleta più titolata in Italia con ventidue trofei vinti. Il Consiglio direttivo che, con il prezioso contributo di Francesco Sanna, socio e vicegovernatore, supporterà il presidente Simula per il biennio 2018/2020 è composto da Ninni Sias, Tullio Sanna, Oscar Cappellazzo, Nanni Peana, Gian Franco Burruni, Francesca Dimarco, Franco Sotgiu e Peppinetto Musu.



Nella foto: Monica Placchi ed il presidente Lelle Simula Commenti ALGHERO - Nei giorni scorsi, si è svolto il passaggio delle consegne al vertice del Panathlon club Alghero fra il presidente uscente, Peppinetto Musu ed il presidente neoeletto Lelle Simula. L'evento ha avuto luogo nell'ambito di una serata conviviale, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno, dell'assessore comunale Gabriella Esposito, dei soci e di numerosi ospiti.Musu ha ripercorso le principali tappe dell'ultimo biennio e ha espresso i ringraziamenti al Consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto. Simula, dopo aver ringraziato i soci del club per la fiducia accordatagli, ha voluto soprattutto richiamare e ribadire le finalità ed i principi istituzionali del Pantheon, con particolare riferimento al fair play, all'inserimento dei disabili nello sport, al maggior coinvolgimento dei giovani nella lotta contro il doping e contro la violenza nelle competizioni sportive.Principi che, per germogliare e crescere, debbono essere presenti nella famiglia, che diventa quindi un tema caro alla filosofia panathletica. Il neopresidente ha fatto cenno alla prossima attività programmatica del club di Alghero, che anche quest'anno vede, fra tante iniziative, l'assegnazione delle borse di studio “Panathlon” per le scuole medie e quelle intitolate a “Luca e Franco Manchia” per le superiori, oltre che l'assegnazione dell'ambito premio “Panathlon Città di Alghero”. Nel corso della serata, sono stati presentati anche due nuovi soci, Michele Serra e Marco Ciccarella.Graditissima ospite della serata è stata Monica Placchi, capitano della Torres femminile dal 1990 al 2008, l'atleta più titolata in Italia con ventidue trofei vinti. Il Consiglio direttivo che, con il prezioso contributo di Francesco Sanna, socio e vicegovernatore, supporterà il presidente Simula per il biennio 2018/2020 è composto da Ninni Sias, Tullio Sanna, Oscar Cappellazzo, Nanni Peana, Gian Franco Burruni, Francesca Dimarco, Franco Sotgiu e Peppinetto Musu.Nella foto: Monica Placchi ed il presidente Lelle Simula