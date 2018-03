Condividi | Red 12:44 Venerdì, il navigatore oceanico sarà il protagonista dell´appuntamento organizzato nella Sala conferenze de Lo Quarter. Ospite della serata, il velista algherese Domenico Caparrotti, che porta avanti il suo tentativo di qualificazione alla Mini Transat, regata transoceanica in partenza da la Rochelle ad ottobre 2019 Vela: Gaetano Mura ad Alghero



ALGHERO - La magia dei suoni degli oceani del sud, tra i luoghi più inospitali del pianeta, registrati dal navigatore Gaetano Mura in condizioni estreme, mentre tentava il giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza in barca a vela. E' solo uno degli episodi del racconto “Gaetano Mura solo”, che andrà in scena venerdì 23 marzo, alle 19.30, nella Sala conferenze Lo Quarter ad Alghero.



L'iniziativa, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, vede nel ricco programma la proiezione di un docu-film che documenta le tappe principali dell'impresa del navigatore sardo, di origini algheresi, nell'orizzonte infinito degli oceani del sud. Il navigatore racconterà come si prepara e si affronta un'impresa estrema navigando in spazi sconfinati e lontano giorni e giorni dalla terraferma.



Alla serata, sarà presente il giovane velista algherese Domenico Caparrotti, che parlerà del suo sogno oceanico. La serata si concluderà con un buffet per sostenere il giovane velista nel suo tentativo di qualificazione alla Mini Transat, regata transoceanica in partenza da la Rochelle ad ottobre 2019. É possibile prenotare telefonando al numero 333/2604061. Gli inviti possono essere ritirati anche da Catta, in via Gilbert Ferret, e da Onda Blu. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'InfoAlghero.



Nella foto: Gaetano Mura Commenti ALGHERO - La magia dei suoni degli oceani del sud, tra i luoghi più inospitali del pianeta, registrati dal navigatore Gaetano Mura in condizioni estreme, mentre tentava il giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza in barca a vela. E' solo uno degli episodi del racconto “Gaetano Mura solo”, che andrà in scena venerdì 23 marzo, alle 19.30, nella Sala conferenze Lo Quarter ad Alghero.L'iniziativa, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, vede nel ricco programma la proiezione di un docu-film che documenta le tappe principali dell'impresa del navigatore sardo, di origini algheresi, nell'orizzonte infinito degli oceani del sud. Il navigatore racconterà come si prepara e si affronta un'impresa estrema navigando in spazi sconfinati e lontano giorni e giorni dalla terraferma.Alla serata, sarà presente il giovane velista algherese Domenico Caparrotti, che parlerà del suo sogno oceanico. La serata si concluderà con un buffet per sostenere il giovane velista nel suo tentativo di qualificazione alla Mini Transat, regata transoceanica in partenza da la Rochelle ad ottobre 2019. É possibile prenotare telefonando al numero 333/2604061. Gli inviti possono essere ritirati anche da Catta, in via Gilbert Ferret, e da Onda Blu. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'InfoAlghero.Nella foto: Gaetano Mura