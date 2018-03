Condividi | P.M. 14:55 Nei prossimi mesi saranno attivati sportelli polifunzionali a Fertilia ed a Santa Maria la Palma. Nasce “Il Comune a casa”: servizi a domicilio su prenotazione per i residenti dell´agro. Partirà a breve il servizio sperimentale che potenzia il settore demografico centrale ed avvicina il Comune ai residenti delle borgate. Intanto, accantierati lunedì i lavori per la riqualificazione dell´ex Casa del Caffè InfoAlghero: sportelli a Fertilia e Borgate



ALGHERO - Novità in vista per gli uffici decentrati del Comune di Alghero a Fertilia e Santa Maria la Palma. InfoAlghero cresce, migliora i servizi al cittadino e amplia la gamma di servizi rivolti alla cittadinanza, raggiungendo gli abitanti dell'agro e delle periferie: nasceranno così nei prossimi mesi gli sportelli polifunzionali decentrati, col contestuale rafforzamento del servizio demografico centrale. Le sedi comunali di Fertilia e Santa Maria La Palma sono destinate a breve ad offrire una gamma di servizi diversi, anche su prenotazione, ai residenti del vasto territorio a cui fanno riferimento.



È questa l’ottica dell’espansione di InfoAlghero nelle due sedi decentrate del Comune, prevista dalla riqualificazione dei servizi messa in atto dalla Segreteria Generale. La collaborazione della Fondazione Alghero continua a produrre risultati positivi nell’ambito dei servizi al cittadino con la più che ottimale performance degli uffici al piano terra del Quarter. A Fertilia e Santa Maria La Palma InfoAlghero offrirà, oltre ai servizi demografici (anche su prenotazione), una gamma di attività decisamente ampia e adeguata alle esigenze dei residenti nelle borgate: primo contatto e prima informazione su tutti i servizi comunali, orientamento e contatto con gli uffici comunali, prenotazione e appuntamenti, prenotazione di certificati, attestati, permessi, carte di identità elettroniche, ritiro su prenotazione di certificati, ritiro e primo supporto alla compilazione della modulistica.



Il Comune a Casa. E' il nuovo servizio sperimentale al via dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, in entrambi le sedi di Fertilia e Santa Maria La Palma, dove verranno svolti servizi a domicilio inerenti consegna certificati, ritiro modulistica o supporto nella compilazione degli atti, su prenotazione, per la persone con una età superiore ai 65 anni, affetti da disabilità o infortunio o malattia, o padre/madre di almeno tre figli. In entrambi le sedi, inoltre, nelle ore di chiusura degli sportelli al pubblico, parte degli uffici saranno concessi gratuitamente ad associazioni locali per svolgere attività sociali e ricreative purché compatibili con i locali stessi.



Si tratta di servizi sperimentali che devono condurre, a regime, alla costruzione di veri e propri Sportelli polifunzionali sempre più ricchi di attività a favore del cittadino. Intanto ieri (lunedì) è partito l’accantieramento per i lavori di riqualificazione dell’ex Casa del Caffè. A breve i locali di proprietà comunale diventeranno sede del nuovo ufficio delle Informazioni del Comune di Alghero che unisce Urp e Ufficio Turistico. Questi gli arari di apertura al pubblico: Fertilia dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato e il martedì 14.30-17.30; Santa Maria La Palma: 9-13 dal lunedì al venerdì. Il martedi (intera giornata) e il giovedì mattina a Fertilia e il mercoledì mattina a S.M. La Palma: Servizi demografici anche su prenotazione. Commenti ALGHERO - Novità in vista per gli uffici decentrati del Comune di Alghero a Fertilia e Santa Maria la Palma.cresce, migliora i servizi al cittadino e amplia la gamma di servizi rivolti alla cittadinanza, raggiungendo gli abitanti dell'agro e delle periferie: nasceranno così nei prossimi mesi gli sportelli polifunzionali decentrati, col contestuale rafforzamento del servizio demografico centrale. Le sedi comunali di Fertilia e Santa Maria La Palma sono destinate a breve ad offrire una gamma di servizi diversi, anche su prenotazione, ai residenti del vasto territorio a cui fanno riferimento.È questa l’ottica dell’espansione dinelle due sedi decentrate del Comune, prevista dalla riqualificazione dei servizi messa in atto dalla Segreteria Generale. La collaborazione della Fondazione Alghero continua a produrre risultati positivi nell’ambito dei servizi al cittadino con la più che ottimale performance degli uffici al piano terra del Quarter. A Fertilia e Santa Maria La Palmaoffrirà, oltre ai servizi demografici (anche su prenotazione), una gamma di attività decisamente ampia e adeguata alle esigenze dei residenti nelle borgate: primo contatto e prima informazione su tutti i servizi comunali, orientamento e contatto con gli uffici comunali, prenotazione e appuntamenti, prenotazione di certificati, attestati, permessi, carte di identità elettroniche, ritiro su prenotazione di certificati, ritiro e primo supporto alla compilazione della modulistica.. E' il nuovo servizio sperimentale al via dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, in entrambi le sedi di Fertilia e Santa Maria La Palma, dove verranno svolti servizi a domicilio inerenti consegna certificati, ritiro modulistica o supporto nella compilazione degli atti, su prenotazione, per la persone con una età superiore ai 65 anni, affetti da disabilità o infortunio o malattia, o padre/madre di almeno tre figli. In entrambi le sedi, inoltre, nelle ore di chiusura degli sportelli al pubblico, parte degli uffici saranno concessi gratuitamente ad associazioni locali per svolgere attività sociali e ricreative purché compatibili con i locali stessi.Si tratta di servizi sperimentali che devono condurre, a regime, alla costruzione di veri e propri Sportelli polifunzionali sempre più ricchi di attività a favore del cittadino. Intanto ieri (lunedì) è partito l’accantieramento per i lavori di riqualificazione dell’ex Casa del Caffè. A breve i locali di proprietà comunale diventeranno sede del nuovo ufficio delle Informazioni del Comune di Alghero che unisce Urp e Ufficio Turistico. Questi gli arari di apertura al pubblico: Fertilia dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato e il martedì 14.30-17.30; Santa Maria La Palma: 9-13 dal lunedì al venerdì. Il martedi (intera giornata) e il giovedì mattina a Fertilia e il mercoledì mattina a S.M. La Palma: Servizi demografici anche su prenotazione.