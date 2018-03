Condividi | Red 13:14 Mercoledì sera, nella sala della Biblioteca comunale Rafael Sari, nella Piazzetta Santa Chiara, l’Obra cultural e l´Edicions de l’Alguer presentano il libro di poesie in algherese intitolato “Amor i Amors” Dia mundial de la poesia con Fedele Carboni



ALGHERO – Domani, mercoledì 21 marzo, alle 18, nella sala della Biblioteca comunale “Rafael Sari”, in Piazzetta Santa Chiara, in occasione del “Dia mundial de la poesia”, l’Obra cultural e l'Edicions de l’Alguer presentano il libro di poesie in algherese di Fedele Carboni intitolato “Amor i Amors”. Dal 1999, il 21 marzo di ogni anno, è stato individuato dall’Unesco come “Giornata mondiale della poesia” per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica a favore della poesia, forma d’arte che oggi viene considerata “obsoleta”, ma che sta alla base di ogni altra forma d’arte.



L’Obra cultural, considerato che una delle finalità della giornata è anche quella di sostenere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e di offrire alle lingue in pericolo di estinzione di essere ascoltate, apprezzate e praticate, come fa da oltre dieci anni, ha voluto editare, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione “Edicions de l’Alguer”, il primo libro di poesie in algherese di Carboni, una raccolta di opere poetiche dedicate al sentimento universale dell’amore.



Oltre all'autore, partecipano alla presentazione Pino Tilloca, Salvatore Izza e Francesco Ballone, membro della sezione filologica dell'Institut d'estudis catalans. Durante la serata, Pier Luigi Alvau metterà le sue qualità recitative e la sua energia interpretativa a disposizione di diverse poesie contenute nel libro.