video Condividi | A.S. 11:12 Il Comitato stoppa i pescatori algheresi



Impegni mantenuti per l´assessore regionale Caria che porta all´attenzione del Comitato Pesca le richieste avanzate dalla marineria di Alghero per la piccola pesca ma incassa la contrarietà dei membri (ad eccezione dei rappresentanti di Coldiretti e pescatori) sull´allargamento del calendario per il prelievo dell´aragosta: rimangono le aperture dell´assessorato e il malcontento della categoria. Anche il Comune col sindaco e gli assessori Piras e Cacciotto e i consiglieri Pirisi M. e Nonne (tutti presenti alla riunione di lunedì) in pressing. Le parole di Giovanni Delrio, Pier Luigi Caria e Luigi Lotto Impegni mantenuti per l´assessore regionale Caria che porta all´attenzione del Comitato Pesca le richieste avanzate dalla marineria di Alghero per la piccola pesca ma incassa la contrarietà dei membri (ad eccezione dei rappresentanti di Coldiretti e pescatori) sull´allargamento del calendario per il prelievo dell´aragosta: rimangono le aperture dell´assessorato e il malcontento della categoria. Anche il Comune col sindaco e gli assessori Piras e Cacciotto e i consiglieri Pirisi M. e Nonne (tutti presenti alla riunione di lunedì) in pressing. Le parole di Giovanni Delrio, Pier Luigi Caria e Luigi Lotto • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV