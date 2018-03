Condividi | Red 10:34 Terzo appuntamento dell´anno per la donazione sangue nelle scuole. Dalle 8 alle 12, l´autoemoteca dell´Avis provinciale sarà presente nella scuola materna di Via Matteotti Sabato, raccolta sangue ad Alghero



ALGHERO - In programma ad Alghero il terzo appuntamento di donazione sangue per il 2018 organizzato dall'Avis comunale. In collaborazione con la Direzione dell'Istituto comprensivo n.3, l'appuntamento è per sabato 24 marzo, dalle 8 alle 12. L'equipe medica dell'autoemoteca dell'Avis provinciale sarà pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue, nella scuola materna di Via Matteotti. «Donando il sangue, possiamo salvare la vita agli altri», ricordano dalla sede algherese dell'Avis.