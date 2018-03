Condividi | Red 10:06 Giovedì, doppio appuntamento per il festival “Dall´altra parte del mare”, la rassegna dedicata ai libri organizzata dall´Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano, in collaborazione con la Fondazione Alghero e con l´Amministrazione comunale Libri: Giovanni Ugas ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 22 marzo, doppio appuntamento per il festival “Dall'altra parte del mare”, la rassegna dedicata ai libri organizzata ad Alghero dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano, in collaborazione con la Fondazione Alghero e con l'Amministrazione comunale. La giornata sarà dedicata all'archeologia ed alla storia della Sardegna ed avrà per protagonista lo studioso Giovanni Ugas ed il suo saggio “Shardana e Sardegna. I popoli del Mare, gli alleati del Nordafrica e la fine dei grandi regni (XV-XII secolo a.C)”.



Alle 11.15, l'autore sarà ospite del Liceo “E.Fermi” di Alghero e converserà con gli studenti della storia della Sardegna antica. Alle 16.30, invece, parteciperà ad una conferenza sul suo libro organizzata in collaborazione con la sede algherese dell'Università delle tre età, nella sala conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari.



Al di là dell'incidenza di cause collaterali, crisi economiche, sociali, ecc., intorno alla fine del Tredicesimo e gli inizi del Dodicesimo secolo a.C., i “Popoli del mare”, con la collaborazione dei popoli nordafricani, spazzarono via l'impero ittita, quello egizio ed il regno di Micene, aprendo la strada a nuovi orizzonti, ad una nuova epoca nel Mediterraneo. Fin dall'Ottocento, si cerca di dare una risposta soddisfacente alla domanda chi erano e quali tracce lasciarono queste genti marinare. Attraverso l'esame comparato degli elementi archeologici, dei testi antichi egizi e levantini e dei dati della letteratura classica, il nodo di questa problematica viene individuato dall'autore nell'identificazione degli Shardana, il primo popolo delle Isole in mezzo al Grande verde (il Mediterraneo) a comparire nei testi egizi, con i sardi protagonisti nell'Età del Bronzo della grande civiltà dei nuraghi.Vengono toccati argomenti accattivanti e di grande attualità sul piano storico. Ad esempio, il lettore troverà che gli Shardana erano rosso bruno mediterranei, come i cretesi, gli egizi ed i sardi e che gli Shardana, prima mercenari e poi terribili nemici dell'Egitto, sono messi in parallelo con i sardi che assediarono Creta nel Tredicesimo secolo a.C., e che i Tursha, alleati degli Shardana nelle guerre contro i faraoni, sono equiparati ai tirreni della Penisola italiana nemici di Agamennone e costruttori del “muro pelasgico” di Atene e della colonizzazione di Lemno.



Già ricercatore e docente di Preistoria e Protostoria all'Università degli studi di Cagliari e già archeologo direttore alla Soprintendenza archeologica di Cagliari ed Oristano, ha effettuato scavi e studi su numerosi siti prenuragici e nuragici, in particolare Padru Jossu-Sanluri, Su Coddu-Selargius, San Cosimo-Gonnosfanadiga, Su Fraigu-Sperate, Sant'Iroxi-Decimoputzu, Is Lapideddas-Gonnosnò, Monte Zara-Monastir, Su Mulinu-Villanovafranca e Monte Prama-Cabras. Ha collaborato alle ricerche di Alessandro Bedini nel Lazio e di Adam Zertal in Palestina-Israele (El Ahwat). I suoi studi vertono prevalentemente sugli intrecci tra la Sardegna ed il Mediterraneo in ambito preistorico e protostorico, privilegiando i rapporti tra le testimonianze dell'archeologia, le fonti della letteratura antica e l'etnografia.