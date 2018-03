Condividi | Red 7:01 Sarà firmato questa mattina, l’accordo transattivo tra la Direzione dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, l´Enel, l´Ente acque della Sardegna ed il Consorzio di bonifica dell’Oristanese relativo alle cause sulle centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2 Accordo transattivo sulle due centrali del Tirso



ORISTANO - Sarà firmato questa mattina (martedì), l’accordo transattivo tra la Direzione dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, l'Enel, l'Ente acque della Sardegna ed il Consorzio di bonifica dell’Oristanese relativo alle cause sulle centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2. L’accordo sancisce il passaggio della titolarità delle centrali da Enel alla Regione autonoma della Sardegna e la conseguente gestione dei due impianti da parte di Enas.



I contenuti della transazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma sempre oggi, alle 10.30, a Villa Devoto, a Cagliari. Saranno presenti il presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaru, l’assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, l'ex titolare dello stesso Assessorato Paolo Maninchedda e l'amministratore unico di Enas Giovanni Sistu. Commenti ORISTANO - Sarà firmato questa mattina (martedì), l’accordo transattivo tra la Direzione dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, l'Enel, l'Ente acque della Sardegna ed il Consorzio di bonifica dell’Oristanese relativo alle cause sulle centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2. L’accordo sancisce il passaggio della titolarità delle centrali da Enel alla Regione autonoma della Sardegna e la conseguente gestione dei due impianti da parte di Enas.I contenuti della transazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma sempre oggi, alle 10.30, a Villa Devoto, a Cagliari. Saranno presenti il presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaru, l’assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, l'ex titolare dello stesso Assessorato Paolo Maninchedda e l'amministratore unico di Enas Giovanni Sistu.