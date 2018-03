Condividi | Mariangela Pala 21:15 Il Mercato ittico ancora prima di essere concluso sta facendo discutere per l´iter amministrativo da rispettare e la destinazione dei locali progettati al piano terra Mercato ittico in stand-by: modifica del progetto



PORTO TORRES - Il Mercato ittico ancora prima di essere concluso sta facendo discutere per l'iter amministrativo da rispettare e la destinazione dei locali progettati al piano terra. Il fabbricato realizzato – ma non ancora completato – nell’area della banchina Ex Teleferica, con la stipula del Protocollo d’intesa tra Regione, Comune e Autorità di Sistema Portuale il 21 dicembre scorso, è entrato nella disponibilità dell’Authority per l’ultima fase di riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione in Centro servizi per il porto.



In quell’accordo i pescatori contestano la disposizione degli spazi progettati, i quali non rispetterebbero gli accordi presi il 15 novembre 2013 fra marineria, Comune di Porto Torres e Autorità Portuale. Con tre milioni di euro già stanziati in bilancio, la proposta di riqualificazione, studiata dall’Ufficio tecnico dell’Autorità portuale della sede di Porto Torres, prevede che al piano terra verranno mantenuti cinque ingressi per altrettanti uffici destinati alla guardiania, ai piloti, al veterinario, alla polizia di frontiera e agli ormeggiatori, la restante parte dello stabile sarà dedicata, invece, alla funzione originaria di mercato ittico e alle attività di vendita mentre. Il primo piano sarà occupato da quelli dell’Autorità di sistema portuale. I pescatori chiedevano maggiori spazi al piano terra così come era stato concordato e approvato dal consiglio nel 2013.



Il consigliere comunale Davide Tellini da un accesso agli atti ha fatto emergere il problema relativo alla proposta di delibera di Giunta da attuare come previsto dall’articolo 8 dello stesso protocollo per dare esecuzione all’accordo firmato tra le parti nel dicembre scorso. Delibera caricata sul sistema informatico dell’ amministrazione comunale e «mai, sino ad oggi, approvata dall'esecutivo stesso, motivandola con il fatto che gli enti sottoscrittori stanno procedendo ad una modifica del contenuto della planimetria e quindi del protocollo stesso».



