Ben-Essere a Scuola: Comprensivo 1 contro il bullismo

PORTO TORRES - Domani, martedì 20 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, nei locali della scuola primaria di Borgona, in via Principe di Piemonte, si svolgerà un incontro di presentazione del progetto "Ben-Essere a Scuola". La riunione è rivolta ai genitori e agli insegnanti, per condividere le attività, il calendario e gli obiettivi del progetto.



La principale finalità del progetto è quella di prevenire il bullismo, il cyberbullismo e altre forme di violenza scolastica. Le attività si concretizzeranno in: laboratori didattici interattivi per studenti della scuola primaria (Borgona e Dessí), incontri-dibattito di confronto e di sostegno per genitori, insegnanti e alunni. Il progetto è patrocinato dall'Istituto comprensivo 1, Fondazione Anteas, AFS, Fondazione Istituto Carlo Felice e finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna.