Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emanato un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato sui bacini dell´Iglesiente, Campidano, Montevecchio/Pischilappiu e Tirso, per la giornata di domani Allerta meteo: codice giallo nel Sud Sardegna



CAGLIARI – Oggi (lunedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato (codice giallo) sui bacini dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio/Pischilappiu e Tirso per la giornata di domani, martedì 20 marzo. Questo, perchè "si prevedono venti anche di burrasca forte, in rotazione intorno al minimo mobile in moto verso la Sardegna, sui mari occidentali e meridionali antistanti l'Isola. A partire dalle ore 3 e per le successive ventuno ore si avranno venti forti da sud-ovest lungo le coste occidentali e meridionali; dal pomeriggio, risulteranno di burrasca da sud-ovest lungo le coste meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte".