Stop acqua mercoledì e giovedì a Stintino e Porto Torres

Anche Porto Torres e Stintino mercoledì e giovedì sono interessati dai tre cantieri di efficientamento del potabilizzatore di Truncu Reale: per questo motivo sono state pianificate delle restrizioni per far fronte alla fermata dell'impianto



PORTO TORRES - Anche Porto Torres e Stintino sono interessati dai tre cantieri di efficientamento del potabilizzatore di Truncu Reale: per questo motivo sono state pianificate delle restrizioni per far fronte alla fermata dell’impianto. Porto Torres centro: chiusura dell’erogazione dalle 10 di mercoledì fino al massimo alle 8 di giovedì mattina.



Porto Torres-Serra Li Pozzi: chiusura dell’erogazione dalle 4 di mercoledì fino al massimo alle 8 di giovedì mattina. Stintino centro: erogazione garantita dal serbatoio con possibili cali di pressione nella giornata di giovedì quando saranno ripristinate le scorte.



