Condividi | Red 13:25 Sabato mattina, gli agenti della Squadra Mobile della locale Questura hanno eseguito il ripristino di un´ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 20enni, ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un colombiano In carcere due rapinatori sassaresi



SASSARI - Sabato mattina, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno eseguito il ripristino di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 20enni sassaresi, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di rapina aggravata e lesioni personali commessi ad ottobre, ai danni di un colombiano. La misura è stata riproposta dopo che i due hanno trasgredito la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sassari con obbligo di permanenza nelle ore notturne, congiunta al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal 22 febbraio.



Nei loro confronti, gli investigatori avevano raccolto gravi e consistenti indizi di colpevolezza per l’aggressione a scopo di rapina, avvenuta nel centro storico sassarese, nell’abitazione di un transessuale sudamericano, dedito al meretricio. Gli investigatori, dopo aver sentito il racconto del ferito, che ha riferito di essere stato aggredito da almeno quattro giovani di circa venti-venticinque anni, si sono concentrati sull’esame dei testimoni, uno dei quali è stato determinante per l’individuazione di due autori, poiché transitava nella via nel momento immediatamente successivo alla commissione del reato ed è stato quindi in grado di fornire elementi importanti per la identificazione degli autori.



Due dei responsabili erano stati rintracciati nelle loro abitazioni con ancora addosso gli abiti che indossavano al momento dei fatti e con segni evidenti della colluttazione e, accompagnati in Questura, uno dei due, dopo aver fornito la sua versione dei fatti, aveva accompagnato gli investigatori a recuperare una chiave inglese, utilizzata per colpire la vittima. Commenti SASSARI - Sabato mattina, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno eseguito il ripristino di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 20enni sassaresi, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di rapina aggravata e lesioni personali commessi ad ottobre, ai danni di un colombiano. La misura è stata riproposta dopo che i due hanno trasgredito la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sassari con obbligo di permanenza nelle ore notturne, congiunta al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal 22 febbraio.Nei loro confronti, gli investigatori avevano raccolto gravi e consistenti indizi di colpevolezza per l’aggressione a scopo di rapina, avvenuta nel centro storico sassarese, nell’abitazione di un transessuale sudamericano, dedito al meretricio. Gli investigatori, dopo aver sentito il racconto del ferito, che ha riferito di essere stato aggredito da almeno quattro giovani di circa venti-venticinque anni, si sono concentrati sull’esame dei testimoni, uno dei quali è stato determinante per l’individuazione di due autori, poiché transitava nella via nel momento immediatamente successivo alla commissione del reato ed è stato quindi in grado di fornire elementi importanti per la identificazione degli autori.Due dei responsabili erano stati rintracciati nelle loro abitazioni con ancora addosso gli abiti che indossavano al momento dei fatti e con segni evidenti della colluttazione e, accompagnati in Questura, uno dei due, dopo aver fornito la sua versione dei fatti, aveva accompagnato gli investigatori a recuperare una chiave inglese, utilizzata per colpire la vittima.