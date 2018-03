Condividi | Red 9:14 Da lunedì a venerdì, sono state effettuate attività che avevano l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale di persone anche con disabilità diverse nei diversi contesti Settimana dell’inclusione ad Olmedo



OLMEDO - Nell’Istituto comprensivo “E.D’Arborea”, in linea con la programmazione inserita nel Ptof si è svolta la “Settimana dell’inclusione”. Da lunedì a venerdì, sono state effettuate attività che avevano l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale di persone anche con disabilità diverse nei diversi contesti. Le attività sono state rivolte agli alunni, ai genitori dell’Istituto comprensivo ed a quanti avessero interesse a vario titolo nel sociale. In particolare, per gli alunni ci sono stati momenti di lettura e visione film sul tema delle pari opportunità, sulle disabilità in genere, sull’immigrazione e sulle opportunità offerte dal territorio per la riabilitazione e l'inclusione sociale a cui sono seguite riflessioni, dibattiti e recensioni o attività varie.



Per i genitori e per gli insegnanti dell’Istituto, giovedì sera, si è tenuto un convegno dal titolo “Noi insieme per”, a cui hanno partecipato il preside Luciano Sanna, il sindaco di Olmedo Toni Faedda, la pedagogista del Comune di Alghero Cristina Pisapia, l'assistente sociale del Comune di Olmedo Giuseppina Cadau, la psicologa psicoterapeuta esperta in interventi assistiti con gli animali Giuseppina Campana, Eleonora Cherchi ed Angela Laconi rispettivamente medico ed assistente sociale del Centro di prima accoglienza di Sassari, la volontaria dell’associazione “Gruppo Idea” di Olmedo e le funzioni strumentali per l’inclusione dell’Istituto Graziella Perinello, Maria Nicoletta Bigi e Costantina Cocco. Venerdì, gli alunni sono stati i protagonisti del workshop finale.Nella scuola primaria di Olmedo, sono stati allestiti laboratori di Pet therapy, di musica, arte, creatività, lavorazione delle palme, preparazione della fregola, robotica e lingua, in cui gli alunni hanno potuto sperimentare modalità di lavoro inclusive. Durante i laboratori, gli alunni sono stati guidati dagli insegnanti, con la collaborazione dei medici dell’ospedale didattico veterinario dell’Università degli studi di Sassari esperti in comportamenti ed interventi assistiti sugli animali per la pet therapy, dai volontari dell’associazione assistenza disabili di Olmedo per i laboratori di arte, dagli anziani del paese per la lavorazione delle palme e della fregola e da genitori di altre culture per la lavorazione del cous cous.



La Settimana dell’inclusione è un’iniziativa proposta come momento educativo e formativo per la comunità scolastica e non solo, che ha sollecitato l’inserimento attivo nella dimensione sociale. L’esperienza mirava a favorire la partecipazione di tutti, a sviluppare competenze in ordine alla consapevolezza delle diversità e della solidarietà, della salute creando un’esperienza significativa di raffronto e di crescita per le diverse età della scuola dell’obbligo, in un contesto inclusivo aperto a tutti ed attento ai bisogni di ciascuno. Le attività proposte costituiscono un buon esempio di competenza esperta, che richiede un insieme di conoscenze ed abilità, promuovono l’autonomia e la responsabilità della persona, sollecitano ad agire in un contesto complesso ed a regolare la propria azione in rapporto ad esso rappresentando un’opportunità di conoscenza e rispetto dell’altro. Da qui, il potenziale formativo di un percorso didattico, aperto a molteplici collegamenti con i saperi scolastici ed emblematico della promozione di una cittadinanza consapevole e matura.



