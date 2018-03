Condividi | Red 21:03 Nel match disputato al Vanni Sanna e valido per la 27esima giornata di campionato, i sassaresi hanno pareggiato 1-1 contro la Lupa Roma. Palmas risponde a Pedrazzini Serie D: pareggio casalingo per il Latte Dolce



SASSARI - Pareggio casalingo per il Latte Dolce. Nel match disputato al Vanni Sanna e valido per la 27esima giornata di campionato di serie D, i sassaresi hanno pareggiato 1-1 contro la Lupa Roma. Il biancoceleste Palmas risponde al 32' alla rete del romano Pedrazzini al 20'.



PRIMO TEMPO. Pradelli prende subito l'iniziativa, prende palla si accentra e da fuori area fa partire un tiro potente, ma alto sopra la traversa della porta difesa da Garau. Ammonito Palmas. Al 16', Milani sfugge al controllo della retroguardia e tenta un colpo ad incrociare, che però si spegne sul fondo. Quattro minuti dopo, Santarelli indovina il traversone perfetto, Pedrazzini si presenta in perfetto orario all'appuntamento con il pallone, calcio di destro e rete con palla all''angolo destro della porta isolana: 0-1. Ravot stoppa l'iniziativa di Milani innescato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto nella metà campo opposta dal Sassari Latte Dolce, l'attaccante della Lupa riceve poco dopo un giallo per un contatto duro a centrocampo. Alla mezz'ora, Ravot serve in profondità Scanu, bella l'idea, ma il tocco è debole. Due minuti dopo, arriva il pareggio: slalom di Ruiu sulla fascia sinistra, palla a Palmas che con un tocco sopraffino realizza il pareggio: 1-1. I padroni di casa premono sull'acceleratore, alzano il ritmo e costringono i laziali a difendersi e giocare di rimessa. Al 45', Usai ha l'occasione giusta per il raddoppio: c'è l'intenzione, c'è la conclusione, ma c'è anche Lazzari che con i pugni sventa la minaccia.



SECONDO TEMPO. Al 49', la punizione di Palmas finisce di poco alta. Sul versante opposto, la combinazione fra Milani e Prandelli non trova lo specchio. Al 57', rete annullata per fuorigioco a Prandelli. Garau para a terra una punizione dalla distanza, poi sulla bordata da lontano di Santarelli si supera con un intervento in tuffo a sventare in angolo. Punizione dal limite per i capitolini, Prandelli calcia bene, ma a lato. Frattesi impegna ancora Garau a terra. L'arbitro concede tre minuti di recupero, ma la parità resta tale fino al triplice fischio finale.



SASSARI LATTE DOLCE-LUPA ROMA 1-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Ravot, Ruiu, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Serra, Scanu, Marcangeli (13'st Scognamillo), Usai, Palmas. Allenatore Massimiliano Paba.

LUPA ROMA: Lazzari, Balzano, Montesi, Piano (41'st Locci), Labate, Pedrazzini, Ansini (8'st Bozzi), Santarelli, Prandelli, Milani (33'st Campelli), Bianchi (26'st Frattesi). Allenatore Angelo Quinzi.

ARBITRO: Borriello di Arezzo.

RETI: 20' Pedrazzini, 32' Palmas.



