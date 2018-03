Condividi | A.S. 14:53 E´ in programma il giorno 23 marzo presso l´Istituto Alberghiero di Alghero in Piazza Sulis il "press trip" con giornalisti e opinion leader, blogger, riviste online: alla scoperta del riccio di mare Bogamarì, press trip all´Alberghiero



ALGHERO - La tradizionale rassegna dedicata al prelibato Riccio di Mare nella città di Alghero "Rosso di Mare" giunge alla sua terza edizione. Un anno importante, tenuto conto della crescente pressione sulla risorsa che sta suscitando seri interrogativi in termini di sostenibilità, si è ritenuto opportuno trovare il giusto equilibrio tra la necessaria esigenza di conservazione della risorsa ittica e l'altrettanto legittima aspirazione a rendere adeguatamente redditizia l'attività di pesca e di somministrazione del prodotto. In quest'ottica pertanto, si rivolge un'attenzione particolare alla valorizzazione del prodotto. Oltre agli itinerari del Gusto e alle rivisitazioni del riccio proposte dagli Chef dei ristoranti aderenti all'iniziativa, è in programma un incontro speciale: una giornata dedicata ad un'attenta e profonda degustazione presso l'Istituto Alberghiero. Il "press trip" con giornalisti e opinion leader, blogger, riviste online si svolgerà nella giornata del 23 marzo.