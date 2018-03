Condividi | M.P. 23:15 Disagi e lunghe attese al Poliambulatorio Andriolu per chi si è presentato nella sala d´aspetto della struttura medica in attesa di una visita oculistica Poliambulatorio: oculista irreperibile, visite annullate



PORTO TORRES - Disagi e lunghe attese al Poliambulatorio Andriolu per chi si è presentato nella sala d'aspetto della struttura medica in attesa di una visita oculistica. «Medico irreperibile» è la risposta che molti utenti si sono sentiti rispondere dal personale sanitario presente. Il medico oculista Alberto Grunberger questa mattina non ha risposto all’appello e le visite programmate da molti mesi per alcuni pazienti sono state annullate.



Stress e disagi per chi dalle 8 attendeva con ansia il proprio turno per una visita prenotata da molto tempo, con tanto di ticket pagato senza neppure ricevere una risposta del perché dell’assenza del medico e quando potrà essere recuperata. «Le faremo sapere», hanno detto alcuni infermieri della struttura sanitaria ormai priva di vari servizi essenziali.



Gli animi si sono accesi per il disappunto, tra l'inutile attesa e l'impossibilità di provvedere a visite e prescrizioni. Colti di sorpresa per non aver previsto l'assenza del medico oculista e disorientati per la mancanza di informazioni hanno manifestato le loro lamentele. Oramai presso il Poliambulatorio la situazione sembra essere degenerata dai continui disservizi, dalle lunghe file e dalla carenza di servizi fondamentali per una città di oltre 20mila abitanti.